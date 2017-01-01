В Черновицкой области два предприятия незаконно добывали гравий, а в Черкасской области кирпичный завод добывал полезные ископаемые, ставя под угрозу безопасность местных жителей.

СБУ в Черкасской и Черновицкой областях заблокировала нелегальную добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает в пресс-центр СБУ в среду, 13 ноября.

"В Черновицкой области два предприятия осуществляли выборку гравия из государственного карьера, разработка которого официально приостановлена пять лет назад. Дельцы использовали незаконно добытое сырье при оказании услуг по строительству и ремонту. По выводам экспертов, предварительная сумма нанесенного государству ущерба с начала 2019 года составляет почти 20 миллионов гривень. Правоохранители изъяли у злоумышленников грузовик и экскаватор, которые использовали в незаконной добыче. Решается вопрос о наложении на спецтехнику ареста", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В двух областях обнаружили нелегальную добычу полезных ископаемых

В Черкасской области топ-менеджмент частного кирпичного завода продолжал добычу полезных ископаемых в государственном карьере после окончания действия разрешительной документации.

Дельцы производили готовую продукцию, которую реализовывали по всей территории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость причиненного государству ущерба составляет свыше 7 млн грн.

По заключению профильных специалистов, добыча ископаемых происходила в карьере с неукрепленной горловиной котлована, где наблюдаются оползни. Это создавало угрозу жизни и здоровью людей, проживающих вблизи карьера.

Во время следственных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, носители электронной информации, черновую бухгалтерию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно объявления топ-менеджерам кирпичного завода о подозрении в совершении преступления.

Напомним, что ранее правоохранители обнаружили миллионные хищения леса в двух областях. В Житомирской области "бизнесмены" получили около 14 млн грн за незаконный экспорт древесного угля, а на Харьковщине обнаружили экологически опасную незаконную переработку древесины на 21 млн грн.

Также сообщалось, что в Тернопольской области нашли 400 кило янтаря в баллонах. Патрульные провели поверхностную проверку автомобиля Renault и выявили около 40 баллонов с маркировкой "Газ фреон".

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