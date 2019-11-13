Под Радой напали на нардепа от Слуги народа

Нардепа Жана Беленюка от разъяренной толпы, которая вышла против открытия рынка земли, спасла полиция.

На народного депутата из фракции Слуга народа Жана Беленюка у здания парламента напали протестующие. Запись инцидента опубликовал телеканал НАШ.

Люди, участвовавшие в акции возле Верховной Рады против открытия рынка земли, толкали депутата и кричали: "Ганьба". На помощь "слуге народа" пришли полицейские, которые вывели его из толпы.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Парламент поддержал открытие рынка земли за основу. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.

Напомним, вопрос открытия рынка земли начала рассматривать Верховная Рада 13 ноября. В связи с этим в парламент прибыл президент Владимир Зеленский. При этом накануне три фракции выступили против земельной реформы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet