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Под Радой напали на нардепа от Слуги народа

Комментариев: 1
Нардепа Жана Беленюка от разъяренной толпы, которая вышла против открытия рынка земли, спасла полиция.

На народного депутата из фракции Слуга народа Жана Беленюка у здания парламента напали протестующие. Запись инцидента опубликовал телеканал НАШ.

Люди, участвовавшие в акции возле Верховной Рады против открытия рынка земли, толкали депутата и кричали: "Ганьба". На помощь "слуге народа" пришли полицейские, которые вывели его из толпы.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Парламент поддержал открытие рынка земли за основу. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.

Напомним, вопрос открытия рынка земли начала рассматривать Верховная Рада 13 ноября. В связи с этим в парламент прибыл президент Владимир Зеленский. При этом накануне три фракции выступили против земельной реформы.

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Теги: митинг, протест, Рада, Верховная Рада, нападение, Рынок земель, нардеп, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин_xyйло    13.11.2019, 20:42
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Так уж и напали! Он профи спортсмен, может дорогу расчищать для спецназа
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