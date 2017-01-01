В портах Украины перевалка грузов достигла рекордной отметки

Рост перевалки грузов в украинских портах превысил 20%, что стало рекордом последних шести лет.

С января по октябрь порты Украины перегрузили 129,8 млн тонн, что более чем на 20% превысило показатели 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины в среду, 13 ноября.

В АМПУ указали, что это максимальная положительная динамика роста перевалки за последние шесть лет.

На динамику влияют хорошие урожаи прошлого и текущего маркетинговых лет, высокие цены на руду на мировом рынке, а также эффективное взаимодействие между АМПУ и стивидорными компаниями.

Объемы перевалки зерна и руды выросли более чем на треть. Так, за 10 месяцев морские порты перегрузили 43,6 млн тонн зерна, что на 37% больше чем за аналогичный период прошлого года, и 30,5 млн тонн руды (рост за 10 месяцев - 33%).

Кроме того, в АМПУ отмечают уже второй год подряд увеличение контейнерных перевозок. По итогам января-октября обработка контейнеров увеличилась на 19% (+812 тыс. TEU).

Экспорт, который составляет существенную долю перевалки, увеличился почти на четверть. На конец октября обработано 97,7 млн тонн, что 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В АМПУ говорят и об росте транзита. По сравнению с показателями 2018 года увеличение транзитных грузов составляет 9,3 млн тонн (+8%). Кроме того, на 21,2 млн тонн больше перегружено импортных грузов (+ 12%).

По итогам 10 месяцев лидерами по перевалке стали пять портов, обеспечивших обработку более 90% всего объема грузов. Южный обработал более 43,8 млн тонн (+28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), Николаев - более 26,9 млн тонн (+ 20%), Черноморск - более 21,1 млн тонн (+23,2%), Одесса - более 20,7 млн тонн (+19,4%). Пятым стал Мариуполь на Азовском море, который преодолел спад, длившийся почти пять лет, и перевалил почти 5,3 млн тонн (+5,5%).

За 10 месяцев морские порты Украины обработали 9 813 судов, что на 2,1% больше прошлогоднего показателя. Среди лидеров по обработке Измаильский морской порт - 2946 судов, Николаевский - 1474, порт Черноморск - 1391 и Одесский порт - 1200.

Отмечают в АМПУ и увеличение пассажиропотока: по сравнению с прошлогодним периодом на 65% до 537 000. Из них более 527 000 человек воспользовались внутренними перевозками - в основном круизными и прогулочными маршрутами в портах Одесса и Усть-Дунайск. Иностранных пассажиров перевезено 9795, в портах Усть-Дунайск (круизные речные лайнеры) и Одесса.

При этом в АМПУ говорят об уменьшении на 30,7% количества проходов судов по Днепру (9972). Хотя объем перевезенных по реке грузов увеличился до 9,6 млн тонн, в том числе почти вдвое (до 3,9 млн тонн) возросли перевозки зерновых и на 24% (до 1,37 млн тонн) - металлопродукции.

Напомним, что ранее украинскими портами заинтересовались инвесторы из Китая, Катара и Сингапура. В Мининфраструктуры рассказали о ситуации с интересом инвесторов к украинским портам в рамках закона о концессиях.

Также сообщалось, что в морпорт Одессы впервые прибыла нефть из Ливии. Партию нефти доставил танкер Prometheus Energy с флагом Маршалловых островов. Обработка танкера заняла 41 час.

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