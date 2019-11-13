Останавливать "русский мир". Вятрович попал в Раду

Партия Европейская солидарность провела рокировку в своей команде в Верховной Раде, Ирину Луценко, которая испытывала проблемы со здоровьем, заменил Владимир Вятрович.

В Верховной Раде произошло нерядовое событие – добровольное сложение мандата. Для украинского парламента это большая редкость, поэтому каждый подобный случай непременно входит в историю. Первой самостоятельно отказаться от своих полномочий в Раде 9 созыва решила представительница Европейской солидарности Ирина Луценко.

Еще больше внимания привлекла фигура, заменившего ее депутата. В Раду прошел экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. Причем для этого потребовалась особая махинация.

Корреспондент.net вспоминает, чем знаменит Вятрович и как его встретили в Раде.

Операция замена

Ирина Луценко объясняет свой отказ от мандата проблемами со здоровьем. Ее муж, экс-Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что у супруги проблемы с сердцем, поэтому она не может максимально работать в парламенте.

Луценко избрали в Раду по партийному списку Европейской Солидарности. Следующей по списку в парламент должна была зайти Наталья Бойко – экс-заместитель министра экономики. Но она отказалась от мандата, что открыло путь в парламент Владимиру Вятровичу.

Сейчас Бойко – член наблюдательного совета НАК Нафтогаз. Делегировал ее туда Кабинет Министров. По словам Бойко, она отказалась от мандата ради того, чтобы продолжить работать в энергетике, а решение приняло уже очень давно, и для близких и коллег «оно не было новостью».

«Мы только на очень раннем этапе реформирования энергетических рынков. Мы еще не завершили реформу государственных компаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергетической независимости. Нам нужно укреплять основы энергетической безопасности. Нам нужно отстаивать место Украины в геополитической игре – как в борьбе против «Nord Stream 2», так и в сохранении транзита и усиление роли в регионе», – отметила Бойко.

Вятрович от мандата отказываться не стал и уже успел заявить о своих планах в парламенте. Он заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы относительно национальных интересов.

"Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не пренебрегая иностранными языками, знали нашу историю, не искаженную из-за границы, и с уверенностью смотрят в свое будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны", - заявил Вятрович.

"Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир”", - резюмировал он.

Встретили пранком

Вскоре после того, как депутатство Вятровича стало очевидным, он опубликовал сообщение, которое пришло ему на телефон. Будущий нардеп посчитал, что автор сообщения депутат от Слуги народа Максим Бужанский.

Текст сообщения нецензурный: "Привет, коллега будущий, смотри, давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в е***о, я тебя предупредил, я таких, как ты, бандеровских п***в е***л и буду е***ь, ты понял?".

Позже Бужанский опроверг информацию о том, что он что-то писал Вятровичу. В итоге, оказалось, что нового депутата такими обзываниями пытался разыграть пранкер Джокер.

Хотя Бужанский к Вятровичу явно “не ровно дышит”. При рассмотрении вопроса о добровольном сложении мандата Ириной Луценко, Бужанский посвятил Вятровичу целое выступление с трибуны Рады. Нардеп обвинил в том, что депутатом станет Вятрович премьер-министра Алексея Гончарука.

“Чтобы в парламент зашел вместо нее Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра. Скажите мне, это то, что вы обещали своим избирателям, что вы вместо госпожи Луценко заведете советницу к премьер-министру, чтобы Вятрович зашел в Раду?" - сказал Бужанский.

"Пусть наш премьер-министр помнит, кто делегировал его во власть и что мы обещали нашим избирателям: нет Вятровичу в Раде", - резюмировал "слуга народа".

Но Вятровичу в Раде таки быть.

Чем известен Вятрович

В первую очередь, Вятровича знают, как убежденного сторонника и одного из авторов декоммунизации, в рамках которой по всей стране переименовывали улицы, села и города.

Вятрович – историк. 25 марта 2014 года он был назначен директором Украинского института национальной памяти. В 2008-2010 годах возглавлял Архив СБУ и рассекречивал бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета.

Он является автором и соавтором четырнадцати книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Преподавал в Украинском католическом университете и Киево-Могилянской академии, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала Тюрьма на Лонцкого.

В 2015 году именно Украинский институт национальной памяти совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как декоммунизационное законодательство.

В сентябре 2019 года новый Кабинет Министров уволил Вятровича из Института национальной памяти. Историк успел запустить серию блогов на ютуб-канале института, но теперь отправится в парламент.

Ранее Вятрович часто становился героем скандалов. Он предлагал отменить празднование 8 марта и 9 мая. Много ссорился с поляками. В июле 2016 года Сейм Польши проголосовал за резолюцию Об установлении 11 июля Днем памяти поляков, жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА. Вятрович назвал это решение о признании Волынской трагедии "геноцидом" историческим недоразумением. В начале 2018 года Вятрович еще раз оказался в центре скандала вокруг польской позиции по деятельности УПА. В ночь на 1 февраля польский Сенат проголосовал за изменения в закон об их Институте национальной памяти, которые предусматривают уголовное преследование тех, кто будет отрицать "преступления украинских националистов, совершенные в отношении граждан Польши в 1925-1950 годов". Вятрович резко критиковал этот закон.

В марте 2019 года Следственный комитет России открыл уголовное дело "по факту реабилитации нацизма" против Вятровича. По мнению российских следователей, Вятрович отрицает "преступления военных преступников стран гитлеровской оси" в годы Второй мировой войны.

В октябре 2019 года Вятрович заявил, что президент Владимир Зеленский далек от украинской культуры и проявляет себя как "малоросс". Историк считает, что признаки "малороссийства" Зеленского проявились уже в том, что в Бабьем Яру не было официальных мероприятий и Зеленский не был там в качестве президента.