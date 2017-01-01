Секретаря епархии УПЦ КП избили в Харькове

Церковь утверждает, что на секретаря епархии напали прямо в здании, в котором хочет разместиться епархиальное управление. Представители церкви заявляют, что это якобы связано со спором вокруг здания.

В Харькове на секретаря местной епархии УПЦ КП игумена Даниила (Лисовина) напали в здании, на которое претендует епархиальное управление этой церкви. Об этом заявил епископ Харьковский и Богодуховский УПЦ КП Илья (Зеленский) в Facebook в среду, 13 ноября.

Он утверждает, что 7 ноября среди бела дня трое неизвестных напали на священника, когда он зашел здание на ул. Белинского, 20 и жестоко его избили.

"Нападение имело целью запугивания, потому как ничего из вещей не было взято и при избиении нападавшие выкрикивали угрозы в адрес церкви и отца Даниила", - считает священник.

По его словам, несколько часов Даниил находился без сознания. Он был госпитализирован и находится в городской больнице скорой и неотложной помощи №4, ему оказана необходимая помощь, проведена томография, зафиксированы побои. Полиция взяла показания и составила протокол. Начато расследование.

"Полицией зафиксирован тот факт, что ранее в адрес о. Даниила уже поступали угрозы, неоднократно срывались объявления о богослужении в епархиальном управлении, происходили акты хулиганства и вандализма", - заявляет Илья.

Священники УПЦ КП заявили, что к насилию якобы привела ситуация со спорами вокруг помещения для епархии.

"Ситуация резко обострилась после рейдерского захвата ПЦУ епархиального управления УПЦ КП в Харькове на ул. Семинарской, 4 и здания, принадлежащего КП по улице Танкопия, 8а. И поэтому епископ Харьковский Илья был вынужден перенести епархиальное управление в здание на ул. Белинского, 20... На сегодняшний день это здание находится под арестом. Имущество описано. Заблокирована даже пенсионная карта отца Даниила, по которой он получает пенсию по инвалидности, поскольку является инвалидом 2-й группы", - заявляет епископ.

Ранее сообщалось, что суд разрешил продолжить ликвидацию УПЦ КП. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о приостановке ликвидации церкви.

При этом около сотни сторонников УПЦ КП прошли крестным ходом правительственным кварталом, протестуя против ликвидации церкви. Позже они попытались прорваться в здание суда, но их не пустила Нацгвардия. Произошла стычка.

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