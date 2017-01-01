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В Кривом Роге нашли комнату, забитую коноплей

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Мужчина выращивал коноплю и сушил ее прямо на полу в комнате. Всего оттуда изъяли 23 кг марихуаны.
В Кривом Роге обнаружили комнату, полностью забитую коноплей
В Кривом Роге обнаружили комнату, полностью забитую коноплей
скриншот видео

Правоохранители обнаружили комнату с коноплей в квартире Кривого Рога. Об этом сообщает Сегодня в среду, 13 ноября.

Местный житель хранил дома 23 килограммов марихуаны. Растения сушились на полу, в поддонах и на веревках для белья. Рядом нашли и 17 ящиков с готовым к употреблению каннабисом.

Мужчина объяснил: все растил и хранил для себя. За хранение "урожая" ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что нарколаборатория под Киевом изготовляла амфетамин. При обыске был изъят также килограмм марихуаны.

Также сообщалось, что член наркогруппировки обстреливал дома из гранатометов. Жертвами становились свидетели деятельности преступников. СБУ задержала злоумышленника, когда тот пытался сбежать в аннексированный Крым.

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Теги: наркотики, марихуана, Кривой Рог, конопля
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Источник: korrespondent.net

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