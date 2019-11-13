Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Должность почем? Коррупция на Банковой

Комментариев: 8
Одну из сотрудниц Офиса президента задержали по подозрению во взяточничестве, обещала устроить на государственную службу за деньги.
Чиновница попалась на взятке
Чиновница попалась на взятке
Facebook Светлана Кондзеля

Коррупция на Банковой. На горячем задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса президента. Женщина просила 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины. НАБУ задержало чиновницу на получении первой части взятки в размере 150 тысяч долларов. Причем действовала государственная служащая не одна, помогала ей бывшая заместительница министра культуры.

Кто же они, коррупционеры с Банковой?

Спецоперация

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отчитались об успешной операции “под прикрытием”.

Главная героиня этой истории — Светлана Кондзеля, директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента. Ей 45 лет, родом из Львова. На Банковой она работает с 2005 года, на руководящей должности - с 2015.

На своей странице чиновница щедро делилась снимками из зарубежных поездок. Также активно делится в соцсетях чиновница и интернет-мудростями.

“Мотивация дня: становясь старше, я не хочу казаться моложе. Я хочу быть счастливой”, - говорится в одном из сообщений Кондзели.

Согласно электронной декларации чиновницы за 2018 год, ее годовая зарплата по основному месту работы составила 610,5 тысяч гривен. У чиновницы есть квартира в селе Крюковщина под Киевом площадью 86 кв. м, квартира во Львове площадью 114 кв. м (совместная собственность), у мужа дом в Ивановке Киевской области площадью 47 кв. м и земельный участок там же площадь — 2,2 тыс. кв. м. Также чиновница задекларировала автомобиль Renault Latitude 2011 года выпуска.

Facebook Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля в Братиславе

Сообщницы Кондзели в данном деле - бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая. Лесничая работала при министре Михаиле Кулиняке с сентября 2010-го по октябрь 2011 года.

Ей 41 год, она родом из Кировоградской области. По образованию медик, окончила Национальный медицинский университет в Киеве и в 2001—2005 годах работала врачом-кардиологом в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. Позже также получила юридическое образование и степень магистра в Киевском национальном экономическом университете. В 2002—2006 годах была депутатом Шевченковского районного совета в Киеве, несколько лет возглавляла управление здравоохранения Шевченковской райадминистрации.

В 2007 году работала в одной из структур Министерства финансов, затем несколько лет занимала должность замдиректора Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

В 2010 году пришла работать в Министерство культуры, а в 2012-м министр Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника Киево-Печерская Лавра. Летом того же года Лесничую заподозрили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке «серых» финансовых схем.

Тогда она опровергла все обвинения в свой адрес, однако лишилась должности. Из Министерства культуры ее уволили в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Реакция

В Офисе президента подтвердили задержание своей сотрудницы.

«Для главы государства нет „своих“ и „чужих“. Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опасные для государства злоупотребления с его стороны», — подчеркивается в специальном сообщении Банковой.

При этом, с работы Кондзелю пока не отстранили.

“По статье 72 закона о государственной службе, официальное отстранение будет, как только поступит соответствующее решение или предписание суда”, — отметили в Офисе Зеленского.

Подозрение вручили

Женщинам инкриминируется законченное покушение на мошенничество - завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере, а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    13.11.2019, 23:01
Оценка:  -1
Letohradek
Алё, зэбилы, вы за это голосовали? Лишь бы не Порошенко?
rafa84    13.11.2019, 23:09
Оценка:  -1
rafa84
ЗЕБИЛЫ, ТРАХАЮТ ШЛЮХУ, КОТОРАЯ ТЕБЯ РОДИЛА !!!
А ПО ПОВОДУ, ЗА ЭТО ЛИ ГОЛОСОВАЛИ - ДА, ЗА РАВНОПРАВИЯ ГРАЖДАН, ЗА ТО, ЧТОБ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, ЕГО НАКАЗЫВАЛИ ПО ЗАКОНУ, НЕ СМОТРЯ НА ТО "СВОЙ" ОН, ИЛИ "ЧУЖОЙ" !!!
И КАК ПОКАЗЫВАЮТ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ, ЭТО НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ !!!
Letohradek    13.11.2019, 23:13
Оценка:  -1
Letohradek
Алё, зэбил, расскажи как работает закон по отношению к Свинарчуку, которому в бытность Порошенко, пророчили долгие годы тюремного заключения?
Boxerogos-    13.11.2019, 22:28
Оценка:  +2
Boxerogos-
На нары!!!))
Ukraineslava    13.11.2019, 21:53
Оценка:  -1
Ukraineslava
Растрелять тварь!!!
Путин_xyйло    13.11.2019, 22:06
Оценка:  +1
Путин_xyйло
А того кто ее в партию взял?
Ukraineslava    13.11.2019, 22:07
Оценка:  -1
Ukraineslava
А ты когда женишься и тебе жена изменяет что с тобой делать?
rafa84    13.11.2019, 22:37
Оценка:  -1
rafa84
А КТО ПО ТВОЕМУ ЕЕ ВЗЯЛ, И В КАКУЮ ПАРТИЮ ???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь