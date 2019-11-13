Должность почем? Коррупция на Банковой

Одну из сотрудниц Офиса президента задержали по подозрению во взяточничестве, обещала устроить на государственную службу за деньги.

Коррупция на Банковой. На горячем задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса президента. Женщина просила 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины. НАБУ задержало чиновницу на получении первой части взятки в размере 150 тысяч долларов. Причем действовала государственная служащая не одна, помогала ей бывшая заместительница министра культуры.

Кто же они, коррупционеры с Банковой?

Спецоперация

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отчитались об успешной операции “под прикрытием”.

Главная героиня этой истории — Светлана Кондзеля, директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента. Ей 45 лет, родом из Львова. На Банковой она работает с 2005 года, на руководящей должности - с 2015.

На своей странице чиновница щедро делилась снимками из зарубежных поездок. Также активно делится в соцсетях чиновница и интернет-мудростями.

“Мотивация дня: становясь старше, я не хочу казаться моложе. Я хочу быть счастливой”, - говорится в одном из сообщений Кондзели.

Согласно электронной декларации чиновницы за 2018 год, ее годовая зарплата по основному месту работы составила 610,5 тысяч гривен. У чиновницы есть квартира в селе Крюковщина под Киевом площадью 86 кв. м, квартира во Львове площадью 114 кв. м (совместная собственность), у мужа дом в Ивановке Киевской области площадью 47 кв. м и земельный участок там же площадь — 2,2 тыс. кв. м. Также чиновница задекларировала автомобиль Renault Latitude 2011 года выпуска.

Facebook Светлана Кондзеля Светлана Кондзеля в Братиславе

Сообщницы Кондзели в данном деле - бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая. Лесничая работала при министре Михаиле Кулиняке с сентября 2010-го по октябрь 2011 года.

Ей 41 год, она родом из Кировоградской области. По образованию медик, окончила Национальный медицинский университет в Киеве и в 2001—2005 годах работала врачом-кардиологом в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. Позже также получила юридическое образование и степень магистра в Киевском национальном экономическом университете. В 2002—2006 годах была депутатом Шевченковского районного совета в Киеве, несколько лет возглавляла управление здравоохранения Шевченковской райадминистрации.

В 2007 году работала в одной из структур Министерства финансов, затем несколько лет занимала должность замдиректора Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

В 2010 году пришла работать в Министерство культуры, а в 2012-м министр Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника Киево-Печерская Лавра. Летом того же года Лесничую заподозрили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке «серых» финансовых схем.

Тогда она опровергла все обвинения в свой адрес, однако лишилась должности. Из Министерства культуры ее уволили в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Реакция

В Офисе президента подтвердили задержание своей сотрудницы.

«Для главы государства нет „своих“ и „чужих“. Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опасные для государства злоупотребления с его стороны», — подчеркивается в специальном сообщении Банковой.

При этом, с работы Кондзелю пока не отстранили.

“По статье 72 закона о государственной службе, официальное отстранение будет, как только поступит соответствующее решение или предписание суда”, — отметили в Офисе Зеленского.

Подозрение вручили

Женщинам инкриминируется законченное покушение на мошенничество - завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере, а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.