Зеленский подписал закон о безопасности дорог

Закон регулирует аудит безопасности автодорог, призван сделать дороги безопаснее и снизить количество ДТП.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об аудите безопасности автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба президента в среду, 13 ноября.

"Закон вносит изменения в законы О дорожном движении и Об автомобильных дорогах, которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий". Документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог в ходе эксплуатации", - сказано в документе

Офис президента сообщил, что документ будет способствовать интеграции дорог общего пользования в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности.

Напомним, что ранее Кабмин одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро для развития трансъевропейской транспортной сети.

Ранее Мининфраструктуры показало, на что потратят рекордные 74 млрд гривен. По сравнению с текущим годом, в следующем расходы на инфраструктуру вырастут более чем на треть.

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