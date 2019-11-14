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Ветеран АТО Мазур вернулся в Украину

Комментариев: 3
Ветеран антитеррористической операции Игорь Мазур был задержан на границе в Польше по запросу России 9 ноября.
Игорь Мазур
Игорь Мазур
facebook.com/denisovaombudsman


Задержанный в Польше ветеран АТО, сотрудник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур в среду, 13 ноября, вернулся в Украину. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, консул лично сопровождал его переезд на территорию Украины.

"Это произошло благодаря совместной работе Офиса президента, офиса омбудсмена, украинских дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции. А также невероятной поддержке гражданского общества и СМИ", - написала Денисова.

Напомним, ветеран АТО Игорь Мазур был задержан на границе в Польше по запросу РФ 9 ноября. В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что РФ обвиняет украинца в том, что он якобы участвовал в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни в 1994-2000 годах.

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Теги: Польша, возвращение, задержание, ветеран
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Жиди-Крадуть    14.11.2019, 00:45
Оценка:  -1
Жиди-Крадуть
Ганьба Зеленському , що не хотів допомогти герою Мазуру.
Жиди-Крадуть    14.11.2019, 00:44
Оценка:  -1
Жиди-Крадуть
А допоміг йому Порошенко, А не Зеленський з Коломойським. Зеленский тільки своїм Жадярам допомагає та лише волосату песду Коломойші
Graddfeydd    14.11.2019, 00:30
Оценка:  +1
Graddfeydd
Вот и отлично: обломали кацапских сказочников - их СледКом частенько "возбуждается" от собственных же бредовых фантазий.
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