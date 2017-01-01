ОБСЕ подтвердила разведение сил в Петровском

Миссия ОБСЕ в Украине продолжает активный мониторинг и будет сообщать о ходе ситуации на Донбассе.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке разведение в районе Петровского, сообщается на сайте ОБСЕ.

Отмечается, что 12 ноября миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Донецкой области, с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского.

13 ноября СММ получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского.

"Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 9 ноября, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее о завершении разведения в Петровском заявили в штабе ООС. Процесс начался 9 октября. В "ДНР" также сообщили о завершении отвода в Петровском. После разведения началось разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

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