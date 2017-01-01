Итоги 13 ноября: Рынок земли и откровения Коломойского

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли Слуга народа / Facebook

Рада предварительно приняла закон о продаже земли; Коломойский удивил идеями. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

На Донбассе началось разминирование в районе Петровского

Военные приступили к разминированию на участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области, сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

“С наступлением пятых суток от начала разведения начато разминирование на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское“, - сказал он.

Суд выпустил из тюрьмы организатора “убийства“ Бабченко

Предприниматель Борис Герман, осужденный якобы за организацию “убийства“ журналиста Аркадия Бабченко, освобожден из тюрьмы. Суд удовлетворил его апелляционную жалобу и освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья

Рада дала добро на закон о рынке земли

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов. Предшествовало этому несколько часов споров и даже первое блокирование трибуны.

Монобольшинство самостоятельно с голосованием за рынок земли не справилось, помогли внефракционные.

Тимошенко заявила о переходе в оппозицию

Глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко заявила о переходе ее политсилы в оппозицию к власти в связи с голосованием в парламенте 13 ноября за закон о рынке земли.

“Наша команда заявляет о переходе партии Батькивщина в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжение эпохи бедности.

Мы объявляем оппозицию против распродажи с молотка всех стратегических объектов собственности Украины, в том числе земли. Мы не разделяем такую политику“, - заявила Тимошенко.

Коломойский выступил за сближение с Россией

Накануне приезда миссии Международного валютного фонда в Украину олигарх Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию New York Times, в котором в очередной раз удивил своими высказываниями. В частности, предложением переориентироваться на Россию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram