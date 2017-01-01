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Во Львове - дождь, в Одессе - солнце: прогноз погоды на 14 ноября

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Синоптики рассказали, к чему готовиться 14 ноября.
Погода 14 ноября
Погода 14 ноября
meteo.gov.ua

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в Украине. В стране ожидаются ливни, между тем на термометре до +16. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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На западе страны ожидаются осадки в виде кратковременного дождя. Воздух прогреется от +11 до +15 градусов по Цельсию. 

На востоке страны облачно с прояснениями, без осадков. Однако на улице +8…+11 градусов по Цельсию. 

Южным регионам повезло немного больше. Днем температура воздуха от +12 до +16.

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В северной части страны ожидается переменчивая облачность. На термометре +10…+12 градусов. 

В Центральной Украине на протяжении дня будет облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +12 градусов по Цельсию.

В Киеве +10…+12 градусов по Цельсию. На протяжении дня ожидаются переменчивая облачность.

Напомним, в Киеве ночь была самой теплой за 139 лет. Природа установила пятый температурный рекорд за месяц.

 

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Теги: погода
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