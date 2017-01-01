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Хотел купить лошадь за 500 тыс. евро: суд арестовал средства Онищенко

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Беглый Онищенко остался без финансов.
Онищенко хотел купить дорогого коня
Онищенко хотел купить дорогого коня
bigmir.net

Беглый нардеп Онищенко пытался купить себе беговую лошадь за 500 тысяч евро. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

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Между тем, беглому Онищенко не удалось воплотить свои планы в жизнь, поскольку ВАКС принял решение об аресте счетов беглеца в одном из банков Эстонии, куда экс-нардеп перевел перевел крупную сумму в конце сентября.

Впоследствии средства заморозили, а САП с помощью суда добилась их ареста.

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Стоит отметить, что Онищенко фигурирует в уголовных делах. По информации журналистов,  его действия нанесли Украине убытков не на один миллиард гривен.

Напомним, беглый нардеп показал фото из Офиса президента. Беглый экс-народный депутат Александр Онищенко опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию из Офиса президента, чем шокировал пользователей сети.

 

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Теги: Онищенко, лошадь, арест, САП
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