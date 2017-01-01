Хотел купить лошадь за 500 тыс. евро: суд арестовал средства Онищенко

Беглый Онищенко остался без финансов.

Беглый нардеп Онищенко пытался купить себе беговую лошадь за 500 тысяч евро. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

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Между тем, беглому Онищенко не удалось воплотить свои планы в жизнь, поскольку ВАКС принял решение об аресте счетов беглеца в одном из банков Эстонии, куда экс-нардеп перевел перевел крупную сумму в конце сентября.

Впоследствии средства заморозили, а САП с помощью суда добилась их ареста.

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Стоит отметить, что Онищенко фигурирует в уголовных делах. По информации журналистов, его действия нанесли Украине убытков не на один миллиард гривен.

Напомним, беглый нардеп показал фото из Офиса президента. Беглый экс-народный депутат Александр Онищенко опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию из Офиса президента, чем шокировал пользователей сети.

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