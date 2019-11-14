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Хуже закона мы не видели – эксперты о проекте легализации азартных игр

Комментариев: 4
Хуже закона мы не видели – эксперты о проекте легализации азартных игр

Разработанные правительством и парламентом законопроекты о легализации игорного бизнеса больше похожи на сочинения, чем на законодательные акты, созданные на базе анализа данных. Об этом на круглом столе, проведенном Украинским Институтом Будущего, заявил эксперт в сфере игорного бизнеса Владимир Милевский.

«Хуже законопроектов мы не видели вообще. Это больше на какое-то сочинение похоже. Именно поэтому мы до сих пор не сформулировали каких-то конкретных замечаний к нему, потому что законопроекты содержат системные ошибки. Авторы не владели необходимым количеством исходных данных», - прокомментировал Милевский.

По мнению эксперта, для определения возрастных ограничений необходимо проанализировать количество людей с игровой зависимостью и отслеживать подобную статистику.

«Должен быть срез ситуации «на входе» внедрения закона и в дальнейшем, чтобы или вовремя закричать «аларм!» вплоть до запрета какого-то вида деятельности, или, наоборот, ввести поблажки, если все хорошо и лудомания не растет», - считает Милевский.

Также он отметил, что авторы законопроектов лоббируют монополизм на рынке лотерей, неадекватно прописывают лицензирование разных видов деятельности и не принимают во внимание стандарты ответственной игры.

Ранее эксперты критиковали правительственный закон о государственном регулировании азартных игр, называя его некачественным и лоббистским.

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Комментариев (4)
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asfd0    14.11.2019, 10:48
Оценка:  +1
asfd0
Нужно разработать один общий закон, который бы легализовывал все пороки сразу, это же какие деньжища можно будет снимать.
futbolprognoz    14.11.2019, 10:32
Оценка:  +2
futbolprognoz
надо запретить играть людям с официальным доходом менее чем 20 тыс грн., чтобы всякие нарики не играли
школьник    14.11.2019, 10:20
Оценка:  0
школьник
мне ктото пояснит-эксперт по какому бизнэсу?
с какого года он под запретом?
kapablankas    14.11.2019, 11:14
Оценка:  +1
kapablankas
эксперт по не х уй делать
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