Хуже закона мы не видели – эксперты о проекте легализации азартных игр

Разработанные правительством и парламентом законопроекты о легализации игорного бизнеса больше похожи на сочинения, чем на законодательные акты, созданные на базе анализа данных. Об этом на круглом столе, проведенном Украинским Институтом Будущего, заявил эксперт в сфере игорного бизнеса Владимир Милевский.

«Хуже законопроектов мы не видели вообще. Это больше на какое-то сочинение похоже. Именно поэтому мы до сих пор не сформулировали каких-то конкретных замечаний к нему, потому что законопроекты содержат системные ошибки. Авторы не владели необходимым количеством исходных данных», - прокомментировал Милевский.

По мнению эксперта, для определения возрастных ограничений необходимо проанализировать количество людей с игровой зависимостью и отслеживать подобную статистику.

«Должен быть срез ситуации «на входе» внедрения закона и в дальнейшем, чтобы или вовремя закричать «аларм!» вплоть до запрета какого-то вида деятельности, или, наоборот, ввести поблажки, если все хорошо и лудомания не растет», - считает Милевский.

Также он отметил, что авторы законопроектов лоббируют монополизм на рынке лотерей, неадекватно прописывают лицензирование разных видов деятельности и не принимают во внимание стандарты ответственной игры.

Ранее эксперты критиковали правительственный закон о государственном регулировании азартных игр, называя его некачественным и лоббистским.