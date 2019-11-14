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Секс-скандал в Раде: Депутаты устроили демарш Яременко

Комментариев: 2
Угодивший в секс-скандал депутат снова в центре внимания.
Яременко устроили демарш
Яременко устроили демарш
facebook.com/Olexandr2013

Вчера, 13 ноября, депутаты из “Европейской солидарности” и “Голоса” устроили демарш Яременко во время заседания комитета по международной политике.

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Об этом сообщает ZIK.

Сообщается, что несколько депутатов, которые состоят в этом комитете Верховной Рады демонстративно покинули заседание из-за Яременко, который угодил в секс-скандал. 

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Депутаты в начале заседания обратились к Богдану Яременко и попросили, чтобы его провел первый заместитель, но тот отказался. В ответ на это нардепы от фракций “Европейская солидарность“ и “Голоса“ решили покинуть заседание комитета. В частности,  первыми ушли Ирина Геращенко и Мария Ионова. 

Это демарш, он определился нашей принципиальной позицией: глава комитета не может участвовать в том, что может трактоваться, как “торговля людьми“, - сказала Геращенко. 

Следом за ними зал покинул и Святослав Вакарчук.

Напомним, Арахамия рассказал о последствиях секс-скандала Яременко. Нардеп избежал сложения депутатского мандата, однако Комитет по международным связям вместо него возглавит другой депутат.

 

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Теги: Яременко, скандал, Геращенко, Вакарчук
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Комментариев (2)
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ConcorD    14.11.2019, 10:53
Оценка:  +1
ConcorD
Есть наука физиогномика. Так вот, она гласит что его лицо подходит под психотип маниака-извращенца-педофила. Щекан с гнездом голубинным на макитре
IrenaSH    14.11.2019, 10:42
Оценка:  +3
IrenaSH
Влип дядя в историю... А все так хорошо начиналось
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