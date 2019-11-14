Секс-скандал в Раде: Депутаты устроили демарш Яременко

Угодивший в секс-скандал депутат снова в центре внимания.

Вчера, 13 ноября, депутаты из “Европейской солидарности” и “Голоса” устроили демарш Яременко во время заседания комитета по международной политике.

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Об этом сообщает ZIK.

Сообщается, что несколько депутатов, которые состоят в этом комитете Верховной Рады демонстративно покинули заседание из-за Яременко, который угодил в секс-скандал.

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Депутаты в начале заседания обратились к Богдану Яременко и попросили, чтобы его провел первый заместитель, но тот отказался. В ответ на это нардепы от фракций “Европейская солидарность“ и “Голоса“ решили покинуть заседание комитета. В частности, первыми ушли Ирина Геращенко и Мария Ионова.

Это демарш, он определился нашей принципиальной позицией: глава комитета не может участвовать в том, что может трактоваться, как “торговля людьми“, - сказала Геращенко.

Следом за ними зал покинул и Святослав Вакарчук.

Напомним, Арахамия рассказал о последствиях секс-скандала Яременко. Нардеп избежал сложения депутатского мандата, однако Комитет по международным связям вместо него возглавит другой депутат.

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