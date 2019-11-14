“ЗЕ, услышь УЗ”: Железнодорожники пикетируют ОП
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Около трех тысяч сотрудников Укрзализныци пикетируют Офис президента с требованием повысить зарплату, прекратить “дерибан” УЗ, а также “непрофессиональное реформирование железнодорожной отрасли”.
Об этом сообщает ТСН с места событий.
Прекратить грубое реформирование железнодорожной отрасли, - заявил один из протестующих со сцены.
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Также известно, что одним из требованием митингующих является отставка действующего руководства Укрзализныци.
Профсоюз требует от руководства государства повысить рабочим зарплаты и не сокращать людей.
Пока реакции президента на митинг у стен его Офиса нет.
Напомним, в СБУ нет фактов о подкупе участников митингов против капитуляции. Также у СБУ нет в производстве открытых уголовных дел по таким фактам.
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