“ЗЕ, услышь УЗ”: Железнодорожники пикетируют ОП

Работники УЗ требуют повышения зарплаты.

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Около трех тысяч сотрудников Укрзализныци пикетируют Офис президента с требованием повысить зарплату, прекратить “дерибан” УЗ, а также “непрофессиональное реформирование железнодорожной отрасли”.

Об этом сообщает ТСН с места событий.

Прекратить грубое реформирование железнодорожной отрасли, - заявил один из протестующих со сцены.

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Также известно, что одним из требованием митингующих является отставка действующего руководства Укрзализныци.

Профсоюз требует от руководства государства повысить рабочим зарплаты и не сокращать людей.

Пока реакции президента на митинг у стен его Офиса нет.

Напомним, в СБУ нет фактов о подкупе участников митингов против капитуляции. Также у СБУ нет в производстве открытых уголовных дел по таким фактам.

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