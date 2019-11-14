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“ЗЕ, услышь УЗ”: Железнодорожники пикетируют ОП

Комментариев: 2
Работники УЗ требуют повышения зарплаты.
Фото с места событий
Фото с места событий
ostro.org

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Около трех тысяч сотрудников Укрзализныци пикетируют Офис президента с требованием повысить зарплату, прекратить “дерибан” УЗ, а также “непрофессиональное реформирование железнодорожной отрасли”.

Об этом сообщает ТСН с места событий.

Прекратить грубое реформирование железнодорожной отрасли, - заявил один из протестующих со сцены.

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Также известно, что одним из требованием митингующих является отставка действующего руководства Укрзализныци.

Профсоюз требует от руководства государства повысить рабочим зарплаты и не сокращать людей.

Пока реакции президента на митинг у стен его Офиса нет.

Напомним, в СБУ нет фактов о подкупе участников митингов против капитуляции. Также у СБУ нет в производстве открытых уголовных дел по таким фактам.

 

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Теги: мининг, Офис президента, УЗ, железнодорожники
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Комментариев (3)
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Мыкола    14.11.2019, 11:35
Оценка:  0
Мыкола
Хорошо власть майданная устроилась : себе миллионные зарплаты, работягам копейки да и те хрен получишь.Вон шахтеры сидят под землей и никто не реагирует на их протест. А наши патрийоты, мать их так, только на Россию кивают Вроде она во всем виновата
krolikoff_net    14.11.2019, 11:30
Оценка:  -1
krolikoff_net
Зря они без шин пришли. Без шин клоун ЗЕ плохо слышит.
Goga19041984    14.11.2019, 11:26
Оценка:  +1
Goga19041984
Кравцов мразь и лицемер, гнать их всех и на скамью в суд всех этих "менеджеров", разваливают отрасль и доят себе в карманы гниды
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