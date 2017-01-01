НАБУ: Экс-нардепа Онищенко вскоре вернут в Украину

Бывший нардеп проиграл все суды в Испании и будет экстрадирован, уверяет директор НАБУ Сытник.

Онищенко покинул Украину более трех лет назад Украинская правда

Бывшего нардепа Александра Онищенко должны экстрадировать из Испании в Украину уже в декабре. Об этом в эфире 24 канала заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Читай также: Онищенко опроверг конфискацию 500 тыс евро за лошадь “Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем“, - утверждает Сытник.

Поэтому, по его словам, политика-беглеца принудительно вернут в Украину. Вероятнее всего это произойдет еще до конца года.

“Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции“, - подчеркнул Сытник.

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Также глава НАБУ прокомментировал вероятность, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия. По словам Сытника, в этой ситуации все будет зависеть от “оперативности зарубежных коллег“.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования депутат уже бежал за границу.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Александр Онищенко, будучи бенефициаром компаний-операторов Укргаздобычи, организовал преступную группировку с целью завладения средствами компании. По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая самого Онищенко.

Напомним, беглый нардеп показал фото из Офиса президента. Беглый экс-народный депутат Александр Онищенко опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию из Офиса президента, чем шокировал пользователей сети.

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