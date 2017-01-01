Возвращение Энергоатома на рынок позволит снизить оптовую цену на электроэнергию, - эксперт

Эксперт напомнил, что на сегодняшний день компания "Энергоатом" фактически выведена с рынка из возложение на нее государством спецобязательств продавать 90% произведенной электроэнергии населению. Возвращение ее на рынок, по его мнению, будет способствовать повышению конкуренции и снижению цен на ток.

"Речь идет о том, что если будет больше конкуренции со стороны дешевой генерации, то оптовая цена на электроэнергию может снизиться. Но в розницу, очевидно, для населения необходимо готовиться к пересмотру регулируемой цены", - сказал Ницович.

Напомним, ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно вырастут .