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Возвращение Энергоатома на рынок позволит снизить оптовую цену на электроэнергию, - эксперт

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Возвращение Энергоатома на рынок позволит снизить оптовую цену на электроэнергию, - эксперт
Возвращение компании "Энергоатом" на рынок электроэнергии и увеличение конкуренции на нем приведет к снижению оптовых цен на электроэнергию. Об этом заявил программный менеджер украинского центра стратегий DiXi Group Роман Ницович, сообщает "Главком".

Эксперт напомнил, что на сегодняшний день компания "Энергоатом" фактически выведена с рынка из возложение на нее государством спецобязательств продавать 90% произведенной электроэнергии населению. Возвращение ее на рынок, по его мнению, будет способствовать повышению конкуренции и снижению цен на ток.

"Речь идет о том, что если будет больше конкуренции со стороны дешевой генерации, то оптовая цена на электроэнергию может снизиться. Но в розницу, очевидно, для населения необходимо готовиться к пересмотру регулируемой цены", - сказал Ницович.

Напомним, ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно вырастут .

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