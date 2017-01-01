В Николаеве подросток принес в школу пистолет и выстрелил в одноклассника

Мальчик выжил, но получил травму.

Вчера, 13 ноября, в николаевской школе №6 подросток принес пневматический пистолет, размахивал им и случайно выстрелил в одноклассника.

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Об этом рассказала мать пострадавшего подростка изданию "Преступности.НЕТ".

По информации матери пострадавшего, инцидент случился на школьной перемене в помещении тира. В тот момент в помещении находилось пятеро подростков.

В какой-то момент 13-летний мальчик достал пневматический пистолет и начал им размахивать. До сих пор неизвестно, угрожал ли он в шутку или всерьез своим одноклассникам, но через некоторое время подросток выстрелил и попал в одного из мальчиков.

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Пуля попала подростку в бок. К счастью, ранение оказалось непроникающим. Учителя никак не отреагировали на инцидент. Дома мальчик рассказал о происшествии своим родителям, а те обратились в полицию. В школе по этому поводу проводят педсовет.

Напомним, в Киеве должник банка открыл стрельбу по его сотрудникам. Представители банка пришли по месту жительства киевлянина с целью проверки имущества, которое стало собственностью банка по причине невыплаты кредита.

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