Приемная мать избила 9-летнюю дочь под Житомиром

В доме семейного типа, где проживает девочка, воспитываются 7 детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет .

В Житомирской области полиция открыла уголовное производство по факту избиения приемной матерью 9-летней дочери.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

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Так 13 ноября в полицию обратились сотрудники службы по делам детей Хорошевской райгосадминистрации с заявлением об избиении 9-летней девочки. Предварительно установлено, что 11 ноября девочка, которая учится во 2-м классе, во время занятий почувствовала себя нехорошо и учительница направила ее к школьной медицинской сестре, которая, осмотрев 9-летнего ребенка, обнаружила на ее теле многочисленные гематомы и ушибы.

“О таком состоянии педагоги сообщили в социальные службы, поскольку ребенок воспитывается в доме семейного типа, а те, в свою очередь, обратились к нам. Во время предварительной проверки мы выяснили, что девочку еще 9 ноября вечером избила приемная мать за незначительную вину“, - рассказал начальник Хорошевского отделения полиции Руслан Прищепа.

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Вчера по этому факту было начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что в доме семейного типа, где проживает девочка, воспитываются 7 детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет. Сейчас с ними работают социальные службы и полицейские. В рамках расследования потерпевшей назначено судебно-медицинское обследование с целью установления степени тяжести полученных травм.

Как сообщалось 5 сентября, в Днепре Апелляционный суд отправил в СИЗО 56-летнюю Анну Житник, которая держала детей на цепи.

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