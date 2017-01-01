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Личная встреча Зеленского с Путиным не планируется – Пристайко

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В МИДе отмечают, что много усилий было приложено для подготовки нормандской встречи.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
president.gov.ua

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Украина не планирует проводить личную встречу президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку слишком много сил было приложено для подготовки встречи в нормандском формате. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.

Мы не получали официальное предложение из Казахстана. Думаю, на этом этапе Украина имеет достаточно возможностей провести встречу в нормандском формате. Ради этой встречи были сделаны определенные болезненные шаги. Сначала проведем встречу нормандской четверки, а дальше будем решать, какие и когда встречи проводить, - сказал Пристайко.

Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Казахстане. По слова Назарбаева, Зеленский уже согласился на встречу.

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Теги: Путин, президент, Зеленский, МИД, Пристайко, встреча, нормандский формат
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