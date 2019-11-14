Арестованный в Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому

Активист призвал украинцев не превращаться в продажных манкуртов.

Читай также: В Крыму нет повальной поддержки “русского мира“ – Кориневич

Арестованный в Крыму по обвинению в подготовке теракта украинский активист Олег Приходько обратился из СИЗО к украинскому народу и президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание lb.ua, в распоряжении которого оказался текст обращения.

Я уже вижу, что нас, политзаключенных, поддерживает наша родная страна. За это я еще больше горжусь нашей нацией. С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, поэтому на колени только перед Богом! Не должно быть чтобы наша нация превратилась в продажных манкуртов, - говорится в обращении.

Читай также: У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым

В своем письме Приходько также отметил, что его обвиняют в терроризме за то, что он защищал честь и достоинство украинского флага.

Братья и сестры! Меня обвиняют в терроризме. За то, что я защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство нашего украинского знамени! Мы не первые и не последние, кто продолжают борьбу за существование нашей идентичности, нашей нации. От Запорожской Сечи до Карпат, наши родители воевали за свое существование. Дух Степана Бандеры в наших сердцах! – написал активист.

Напомним, 10 октября оккупанты задержали в Саках проукраинского активиста Олега Приходько. При обыске в его доме нашли взрывчатку и обвинили в подготовке теракта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.