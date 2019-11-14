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Миллиард - шахтерам: Зеленский нашел деньги на зарплаты шахтерам

Комментариев: 1
Зеленский поблагодарил ведомства за работу.
Шахтерам выплатят задолженности
Шахтерам выплатят задолженности
Офис Президента

Шахтерам выплатили все задолженности по зарплатам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале.

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Президент поблагодарил Министерство финансов за оперативное решение проблемы и эффективное взаимодействие в Офисом президента. Также известно, что на счета государственных шахт Луганской, Донецкой, Волынский и Львовской областей перечислено 1 млрд гривен. Теперь бухгалтерии шахт осталось перечислить деньги на счета шахтеров.

Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему.

Вчера шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислено 1 млрд гривен. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников.

Люди всегда были и будут нашим приоритетом. А обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины, - написал Зеленский.

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Напомним, во Львовской области произошел пожар на шахте. К ликвидации возгорания привлекли четыре отделения военизированного горно-спасательного отряда Минэнергетики.

 

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Теги: шахта, деньги, Зеленский, зарплаты
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Комментариев (1)
krolikoff_net    14.11.2019, 12:34
Оценка:  -1
krolikoff_net
Забрал у железнодорожников и отдал шахтерам. Дурак во власти - горе для страны.
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