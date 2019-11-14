Миллиард - шахтерам: Зеленский нашел деньги на зарплаты шахтерам

Зеленский поблагодарил ведомства за работу.

Шахтерам выплатили все задолженности по зарплатам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале.

Читай также: На территории шахты на Донбассе произошел пожар

Президент поблагодарил Министерство финансов за оперативное решение проблемы и эффективное взаимодействие в Офисом президента. Также известно, что на счета государственных шахт Луганской, Донецкой, Волынский и Львовской областей перечислено 1 млрд гривен. Теперь бухгалтерии шахт осталось перечислить деньги на счета шахтеров.

Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему. Вчера шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислено 1 млрд гривен. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников. Люди всегда были и будут нашим приоритетом. А обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины, - написал Зеленский.

Читай также: СБУ перекрыла канал финансирования "ДНР"

Напомним, во Львовской области произошел пожар на шахте. К ликвидации возгорания привлекли четыре отделения военизированного горно-спасательного отряда Минэнергетики.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram