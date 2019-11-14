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Под Киевом "в поддержку Курдистана" сожгли две вышки мобильного оператора

Комментариев: 1
Сожгли две вышки Lifecell - в компании назвали инцидент "актом вандализма".

В селах Загальцы и Песковка Киевской области уничтожили две вышки связи оператора Lifecell в знак солидарности с Курдистаном.

Об этом сообщается на Telegram-канале Боец Анархист.

На канале опубликовано видео, в котором говорится, что “ячейка революционной солидарности провела операцию в поддержку Рожавы (самопровозглашенное образование на севере Сирии - ред.).

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“Lifecell полностью принадлежит компании Turkcell, крупнейшему мобильному оператору турецкого государства. Как крупный корпоративный налогоплательщик Turkcell выступает косвенным спонсором агрессии режима Эрдогана (президент Турции - ред.)“, - говорится в сообщении ячейка революционной солидарности.

На видео неизвестный поджигает вышки, после чего играет одна из курдских песен.

В Lifecell сообщили, что нападение перебои не вызвало, но нанесло финансовый ущерб. Соответствующее заявление было направлено в полицию. В компании нападение назвали актом вандализма.

Ранее сообщалось, что в Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами. Столкновение произошло спустя три недели относительного спокойствия после достижения соглашения между Россией и Турцией о выводе подразделений курдских сил самообороны за пределы буферной зоны безопасности. 

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Турецкая сторона заявила, что в случае срыва договоренностей может начать второй этап операции.
 
16 октября в Киеве представители курдской диаспоры провели пикет посольства США в Украине.
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Теги: Киев, мобильная связь, Турция, курды, Киевская область, пожар, Курдистан, Lifecell
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Комментариев (1)
asfd0    14.11.2019, 13:48
Оценка:  +1
asfd0
Красавцы, не остались равнодушными, как говориться - все хлеба по убраны, можно и курдов поддержать. Как скучно я живу )))))
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