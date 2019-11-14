Под Киевом "в поддержку Курдистана" сожгли две вышки мобильного оператора

Сожгли две вышки Lifecell - в компании назвали инцидент "актом вандализма".

В селах Загальцы и Песковка Киевской области уничтожили две вышки связи оператора Lifecell в знак солидарности с Курдистаном.

Об этом сообщается на Telegram-канале Боец Анархист.

На канале опубликовано видео, в котором говорится, что “ячейка революционной солидарности провела операцию в поддержку Рожавы (самопровозглашенное образование на севере Сирии - ред.).

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“Lifecell полностью принадлежит компании Turkcell, крупнейшему мобильному оператору турецкого государства. Как крупный корпоративный налогоплательщик Turkcell выступает косвенным спонсором агрессии режима Эрдогана (президент Турции - ред.)“, - говорится в сообщении ячейка революционной солидарности.

На видео неизвестный поджигает вышки, после чего играет одна из курдских песен.

В Lifecell сообщили, что нападение перебои не вызвало, но нанесло финансовый ущерб. Соответствующее заявление было направлено в полицию. В компании нападение назвали актом вандализма.

Ранее сообщалось, что в Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами. Столкновение произошло спустя три недели относительного спокойствия после достижения соглашения между Россией и Турцией о выводе подразделений курдских сил самообороны за пределы буферной зоны безопасности.

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Турецкая сторона заявила, что в случае срыва договоренностей может начать второй этап операции.