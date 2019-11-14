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Украина может выйти из Минских договорённостей – Пристайко

Комментариев: 2
Такой вариант возможен, если "Минск" и дальше будет безрезультатным.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
ICTV

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Выход Украины из Минских договоренностей вполне реален в случае, если Россия не будет их исполнять. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью BBC.

По его словам, такое решение будет принято Киевом, если станет очевидно, что Минский процесс “идет бесконечно“.

Это очень непопулярное заявление и, наверное, оно опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас “Минск“ - не самоценность. Самоценность – наше выживание как нации. И если мы увидим, что они (Минские договоренности – ред.) не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из Минского процесса, - пояснил Пристайко.

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Первый шаг к такому решению, по его словам, может быть сделан после Нормандского саммита. Если встреча окажется безрезультатной, Украина вынуждена будет рассмотреть альтернативные варианты.

Если эта встреча, которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в Минском процессе. Если ничего не привезем (по итогам встречи – ред.), то логичным будет вопрос, насколько этот “Минск“ все еще нам нужен, - добавил министр.

Напомним, Пристайко заявил, что личная встреча Зеленского с Путиным не планируется. Слишком много усилий было приложено для подготовки нормандской встречи.

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Теги: Пристайко, нормандский формат, Минские договоренности
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Комментариев (3)
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PINKIPAU    14.11.2019, 12:52
Оценка:  -3
PINKIPAU
Давно пора. Обеими руками за. Донецк должен стать новым Алеппо, а из шкур выживших нарезать ремней. Жестко. Зато эффективно.
PINKIPAU    14.11.2019, 12:56
Оценка:  0
PINKIPAU
Кацапы должны бежать, в ужасе, до самой Москвы, как зверь от лесного пожара. И тогда отпадет охота нападать.
WTF2wtf    14.11.2019, 12:58
Оценка:  0
WTF2wtf
Голову полечи ...
Нах ты паришь методы российских отморозков???
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