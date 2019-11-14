Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шлемы, броники, форма и спальники: известно, что сгорело на складе под Винницей

Комментариев: 3
Стало известно, какое имущество сгорело в ходе пожара в Винницкой области.
Пожар на складе воинской части
Пожар на складе воинской части
vppnr.gp.gov.ua

В ходе пожара на складе воинской части, которая территориально находится под Винницей, сгорело много имущества Минобороны.

Читай также: В Киеве ночью произошла серия поджогов магазинов

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. Огнем уничтожено имущество, хранившееся в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее. Предварительная сумма ущерба - 10,5 млн грн, - сообщили в ведомстве.

Читай также: В Киеве горел рынок "Юность"

Данных о потерпевших и жертвах пока нет. Предварительно установлено, что причина возгорания - кратковременное замыкание электропроводки.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. Расследовать дело о пожаре будет Государственное бюро расследований.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа.

Напомним, под Винницей сгорел военный склад 59-й ОМПБр. Спасатели боролись с огнем почти 4 часа.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: пожар, военная прокуратура, Винница, имущество
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ЗаУкраїну    14.11.2019, 14:04
Оценка:  0
ЗаУкраїну
диверсанты это все...в виде проворовавшегося начальника вещевого имущества, или нач.склада..)).
Хулиганка*    14.11.2019, 13:19
Оценка:  -1
Хулиганка*
Налогоплательщики платят военный сбор, а у них склады горят. Хоть раз хоть кто-то отчитался куда идут эти деньги? У порошенко Свиноборонпром все разворовывал , теперь эти творят тоже самое.
Дром    14.11.2019, 13:16
Оценка:  0
Дром
А біл ли мальчик?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь