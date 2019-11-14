Шлемы, броники, форма и спальники: известно, что сгорело на складе под Винницей

Стало известно, какое имущество сгорело в ходе пожара в Винницкой области.

В ходе пожара на складе воинской части, которая территориально находится под Винницей, сгорело много имущества Минобороны.

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Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. Огнем уничтожено имущество, хранившееся в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее. Предварительная сумма ущерба - 10,5 млн грн, - сообщили в ведомстве.

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Данных о потерпевших и жертвах пока нет. Предварительно установлено, что причина возгорания - кратковременное замыкание электропроводки.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. Расследовать дело о пожаре будет Государственное бюро расследований.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа.

Напомним, под Винницей сгорел военный склад 59-й ОМПБр. Спасатели боролись с огнем почти 4 часа.

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