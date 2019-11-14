Некачественные бронежилеты для ВСУ: Арестованы еще трое подозреваемых

Пятому участнику преступной схемы меру пресечения должны избрать сегодня.

Арестованы еще трое подозреваемых по делу о бракованных бронежилетах кадр из видео

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Печерский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест чиновников Минобороны Ольгу Капинус и Василия Саковца, которые подозреваются в закупке некачественных бронежилетов. Кроме того, первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Почтаренко суд избрал меру пресечения в виде ареста на гауптвахте с альтернативой в 76,8 млн грн залога. Об этом сообщает “Новинарня“.

Данное решение было принято в среду, 13 ноября, судьей Олегом Белоцерковцем. Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения для четвертого фигуранта этого же дела рассмотрят в четверг, 14 ноября.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. Позднее появилось сообщение об аресте первого участника из этой пятерки – генерала армии.

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