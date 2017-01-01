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Пристайко ответил на слова Коломойского о деньгах России и МВФ

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Глава МИД подчеркнул, что в Украине большое количество людей имеют разные мнения.
Глава украинского МИД
Глава украинского МИД
МИД Фейсбук

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал слова олигарха Игоря Коломойского в интервью американскому изданию The New York Times. Речь идет о заявлении Коломойского о том, что вместо транша МВФ Украина могла бы воспользоваться деньгами РФ.

Об этом Пристайко рассказал во время пресс-конференции.

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“Я не хотел бы комментировать слова гражданина Коломойского. У нас очень много граждан в Украине, и у каждого есть собственное мнение и видение будущего развития нашего государства. Единственное, цифра в 100 млрд. Вы помните, что вопрос подписания либо не подписания Януковичем соглашения об асоциации - вопрос шел о 3 млрд долларов. Я себе не представляю, что можно было бы ожидать от Януковича, если бы ему предложили 100 млрд. Надеюсь, до этого не дойдет“, - подчеркнул Пристайко.

Напомним, Пристайко заявил, что личная встреча Зеленского с Путиным не планируется. Слишком много усилий было приложено для подготовки нормандской встречи.

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Теги: Пристайко, коломойкий, Украина, РФ, МВФ
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