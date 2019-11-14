“Психиатра в студию”: Киву снова поймали за странным занятием
Народного депутата Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Илью Киву снова “спалили” за странным поведением в Верховной Раде Украины.
Читай также: “Много звуков и резиновых изделий“: Разумков “разнес“ депутатов
Новое смешное видео с нардепом в главной роли снял и запостил в Facebook парламентский фотограф Ян Доброносов.
Сообщается, что на сегодняшнем заседании Кива стоял возле трибуны и эмоционально что-то рассказывал, размахивая руками.
Пользователи сети пишут, что всерьез обеспокоены психическим здоровьем Кивы. Другие предположили, что нардеп просто дает комментарий одному из телеканалов.
“Психиатра в студию“
“Илья Владимирович, вы дружите с головой?“
“Генеральная репетиция перед выступлением за трибуной“
“Палата #6“
“Он комментарий дает телеканалу ZIK. У него гарнитура в ухе“,
- пишут комментаторы.
Читай также: Депутаты ОПЗЖ включили в Раде звуковой сигнал
Напомним, Кива в программе Скабеевой объяснил маскарад с маской Джокера. Народный депутат Украины Илья Кива появился в эфире пропагандистской программы “60 минут” на российском канале и объяснил свое появление в Раде в маске Джокера. Видео появления Кивы в программе Скабеевой появилось в сети.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram