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“Психиатра в студию”: Киву снова поймали за странным занятием

Комментариев: 4
Илья Кива снова оказался в центре внимания.
Кива снова оконфузился
Кива снова оконфузился
скриншот видео

Народного депутата Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Илью Киву снова “спалили” за странным поведением в Верховной Раде Украины.

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Новое смешное видео с нардепом в главной роли снял и запостил в Facebook парламентский фотограф Ян Доброносов.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Кива стоял возле трибуны и эмоционально что-то рассказывал, размахивая руками.

Пользователи сети пишут, что всерьез обеспокоены психическим здоровьем Кивы. Другие предположили, что нардеп просто дает комментарий одному из телеканалов.

“Психиатра в студию“

 “Илья Владимирович, вы дружите с головой?“

 “Генеральная репетиция перед выступлением за трибуной“

 “Палата #6“

 “Он комментарий дает телеканалу ZIK. У него гарнитура в ухе“,

 - пишут комментаторы.

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Напомним, Кива в программе Скабеевой объяснил маскарад с маской Джокера. Народный депутат Украины Илья Кива появился в эфире пропагандистской программы “60 минут” на российском канале и объяснил свое появление в Раде в маске Джокера.  Видео появления Кивы в программе Скабеевой появилось в сети.

 

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Теги: Кива, видео, странное занятие, Рада
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Комментариев (4)
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andy55524    14.11.2019, 14:07
Оценка:  -1
andy55524
а оно реально читает себя полезным обществу? Мыльный пузырь, не более...
Пролисок    14.11.2019, 13:43
Оценка:  +2
Пролисок
Бездари.ЗИК это показывал,задавая Киеве в прямом эфире вопросы,а тот отвечал им.Пустой зал,никому не мешает.В чём проблема то? Объясните.
Пролисок    14.11.2019, 14:12
Оценка:  +2
Пролисок
Киве
LERMI_    14.11.2019, 13:35
Оценка:  0
LERMI_
це клоун медведчука і отого єврея регіонала він робить все щоб господарям було весело, як зелупа для коломойського!
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