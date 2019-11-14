“Психиатра в студию”: Киву снова поймали за странным занятием

Илья Кива снова оказался в центре внимания.

Народного депутата Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Илью Киву снова “спалили” за странным поведением в Верховной Раде Украины.

Читай также: “Много звуков и резиновых изделий“: Разумков “разнес“ депутатов

Новое смешное видео с нардепом в главной роли снял и запостил в Facebook парламентский фотограф Ян Доброносов.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Кива стоял возле трибуны и эмоционально что-то рассказывал, размахивая руками.

Пользователи сети пишут, что всерьез обеспокоены психическим здоровьем Кивы. Другие предположили, что нардеп просто дает комментарий одному из телеканалов.

“Психиатра в студию“ “Илья Владимирович, вы дружите с головой?“ “Генеральная репетиция перед выступлением за трибуной“ “Палата #6“ “Он комментарий дает телеканалу ZIK. У него гарнитура в ухе“, - пишут комментаторы.

Читай также: Депутаты ОПЗЖ включили в Раде звуковой сигнал

Напомним, Кива в программе Скабеевой объяснил маскарад с маской Джокера. Народный депутат Украины Илья Кива появился в эфире пропагандистской программы “60 минут” на российском канале и объяснил свое появление в Раде в маске Джокера. Видео появления Кивы в программе Скабеевой появилось в сети.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram