Пытали задержанного: В суд направлено дело против четырех полицейских

ГБР закончило следствие по делу о пытках в отделении полиции на Днепропетровщине.

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В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех полицейских Днепропетровской области, которых обвиняют в пытках задержанных. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено: правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже. Задержанный отказался признавать свою вину, поэтому обвиняемые начали “выбивать“ у него признание в помещении отделения полиции, - говорится в сообщении.

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Согласно выводам экспертиз, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

Действия полицейских квалифицированы по ч. 2 ст. 127 УК Украины - пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, совершенное по предварительному сговору группой лиц. А также по ч. 3. ст. 365 - превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Напомним, ГБР открыло дело против полицейского, стрелявшего в метро Харькова. Правоохранитель на закрытой станции метро вызвал ночью наряд спецподразделения ТОР, а потом начал по ним стрелять.

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