В Киеве мужчина убил током партнершу во время секса

Во время интимных отношений женщина предложила применить к ней электрический ток с целью удовлетворения половой страсти.

В Киеве 15 лет тюрьмы получил житель Николаева, который во время интима случайно убил свою партнершу током, а испугавшись разоблачения, задушил ее дочь, пишет Преступности.НЕТ.

Об стало известно из соответствующего приговора Шевченковского райсуда Киева.

Мужчина работал водителем маршрутки. Долгое время он перебывал с погибшей в близких отношениях.

Читай также: Интересный факт дня: Секс заставляет нас врать В марте 2015 года во время интимных отношений женщина предложила применить к ней электрический ток с целью удовлетворения половой страсти. Обвиняемый закрепил провода на запястьях женщины и подключил к сети – из-за удара током она погибла.

Потом он испугался, что дочь погибшей может разоблачить его в причастности к смерти женщины. Он пошел в комнату к дочери погибшей, накинул ей на шею провод и задушил. Также он решил забрать ее паспорт, выданный в Николаеве в 2001 году, то есть ей на тот момент было около 30 лет.

Обвиняемый в суде не признавал свою вину. Он рассказал, что знал женщину около 20 лет. Потом она уехала в Турцию, и их общение оборвалось, но после возвращения в Николаев он снова начал с ней общаться в 2010 году. Также он был знаком и с ее дочерью. Позже женщина уехала жить в Киев к своей дочери.

Читай также: Турок продавал украинок с Донбасса в бордели Европы Он же проживал в Николаеве с женой и малолетней дочерью, которые не знали о его отношениях на стороне. При этом он отмечал, что собирался сделать своей любовнице предложение и обсуждал это с ее дочерью.

О дне, когда произошло преступление, обвиняемый рассказал, что около 21:00 женщина сообщила ему о необходимости встречи с клиентами по работе, поэтому он уехал на вокзал и последний раз якобы видел погибших еще живыми. По его словам, на следующий день он утром вернулся в Николаев.

Кроме того, ему инкриминировали кражу у убитых ноутбука и денег, но обвиняемый это также отрицал. При этом он уверял, что сотрудники милиции применяли к нему спецсредства и угрозы, чтобы он признавался в преступлении.

Читай также: В Мариуполе задержали торговца людьми из Турции В итоге суд признал обвиняемого Алексея Стеблева виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 стать 119 («Убийство по неосторожности»), части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 3 статьи 357 («Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение») УК Украины. За это ему назначили итоговое наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Отметим, что суд засчитал ему содержание под стражей с 31 марта 2015 года и до вступления приговора в силу как один день за два, применив норму так называемого «закона Савченко». Таким образом он уже «отсидел» более девяти лет от назначенного срока.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве впервые вынесен тюремный срок за насилие.

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