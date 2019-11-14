Сепаратисты обустроили новые позиции около Петровского

Новая 50-метровая траншея была замечена на расстоянии в полкилометра от края линии разведения.

Беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского зафиксировал новые позиции сепаратистов. Об этом сообщает пресс-служба миссии в отчете за среду, 13 ноября.

11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять людей в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северного края участка разведения и приблизительно в 1 км к востоку от его западного края, - говорится в отчете.

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В тот же день на участке разведения БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четверо людей в камуфляжной одежде на позиции сепаратистов (о которой сообщалось ранее) примерно в 180 метрах к северо-западу от юго-восточного угла участка разведения.

Напомним, ОБСЕ подтвердила разведение сил в Петровском. Миссия ОБСЕ в Украине продолжает активный мониторинг и будет сообщать о ходе ситуации на Донбассе.

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