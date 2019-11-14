Ветераны - Зеленскому: “Вы - президент или человек Коломойского?”

Ветераны жестко обратились к президенту.

Ветераны АТО в жесткой форме обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за недавнего резонансного интервью Игоря Коломойского изданию NY Times.

Читай также: В Офисе президента провели обыск

Резкое обращение ветераны опубликовали на странице "Движение ветеранов Украины" в Facebook.

Они призвали главу государства немедленно отреагировать на пророссийские высказывания Коломойского и выдвинули ряд условий.

Владимир, пора определяться, ведь возникает вопрос: вы – президент Украины или просто человек Коломойского? В интервью изданию NY Times, ваш (как вы неоднократно заявляли) друг Игорь Коломойский сделал заявления, которые подпадают под статью 111 Уголовного кодекса "Государственная измена". Призвал к миру со страной-агрессором и нашим личным врагом Российской Федерацией и выражал желание стать с ними под флаг некоего "нового Варшавского договора". После выхода этого интервью прошло уже достаточно времени. Больше, чем нужно для реакции человека, который является патриотом своей страны, но от вас ни слова, - сказано в обращении.

Читай также: Украина может выйти из Минских договорённостей – Пристайко

Кроме того, ветераны войны на Донбассе акцентировали, что антиукраинские высказывания Коломойского неприемлемы для ветеранской общественности, а также для украинского народа.

Активисты выдвинули три требования к Зеленскому:

сделать официальное заявление относительно высказываний Коломойского и дать надлежащую оценку его словам; поручить соответствующим органам начать следствие по статье 111 "Государственная измена"; законодательно утвердить вектор движения Украины в НАТО и ЕС.

Мы, ветераны российско-украинской войны, считаем недопустимыми любые заигрывания с нашим врагом и сделаем все, чтобы это стало невозможным для любого из тех, кто находится на нашей территории – украинской земле, независимо от гражданства и статуса! Слава Украине! Слава Нации! - подытожили ветераны.

Напомним, Пристайко ответил на слова Коломойского о деньгах России и МВФ. Глава МИД подчеркнул, что в Украине большое количество людей имеют разные мнения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram