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Ветераны - Зеленскому: “Вы - президент или человек Коломойского?”

Комментариев: 17
Ветераны жестко обратились к президенту.
Ветераны обратились к президенту
Ветераны обратились к президенту
facebook.com/RVUkraina

Ветераны АТО в жесткой форме обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за недавнего резонансного интервью Игоря Коломойского изданию NY Times.

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Резкое обращение ветераны опубликовали на странице "Движение ветеранов Украины" в Facebook.

Они призвали главу государства немедленно отреагировать на пророссийские высказывания Коломойского и выдвинули ряд условий.

Владимир, пора определяться, ведь возникает вопрос: вы – президент Украины или просто человек Коломойского? В интервью изданию NY Times, ваш (как вы неоднократно заявляли) друг Игорь Коломойский сделал заявления, которые подпадают под статью 111 Уголовного кодекса "Государственная измена". Призвал к миру со страной-агрессором и нашим личным врагом Российской Федерацией и выражал желание стать с ними под флаг некоего "нового Варшавского договора". После выхода этого интервью прошло уже достаточно времени. Больше, чем нужно для реакции человека, который является патриотом своей страны, но от вас ни слова, - сказано в обращении.

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Кроме того, ветераны войны на Донбассе акцентировали, что антиукраинские высказывания Коломойского неприемлемы для ветеранской общественности, а также для украинского народа. 

Активисты выдвинули три требования к Зеленскому:

  1. сделать официальное заявление относительно высказываний Коломойского и дать надлежащую оценку его словам;
  2. поручить соответствующим органам начать следствие по статье 111 "Государственная измена";
  3. законодательно утвердить вектор движения Украины в НАТО и ЕС.

Мы, ветераны российско-украинской войны, считаем недопустимыми любые заигрывания с нашим врагом и сделаем все, чтобы это стало невозможным для любого из тех, кто находится на нашей территории – украинской земле, независимо от гражданства и статуса! Слава Украине! Слава Нации! - подытожили ветераны.

Напомним, Пристайко ответил на слова Коломойского о деньгах России и МВФ. Глава МИД подчеркнул, что в Украине большое количество людей имеют разные мнения.

 

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Теги: ветераны, АТО, Коломойский, Зеленский, обращение
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Комментариев (17)
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Жиди-Крадуть    14.11.2019, 14:31
Оценка:  -1
Жиди-Крадуть
Христиане и Мусульмане на Украине и России должны понять , что их истребляют намеренно , а Жадярские МАфии на Украине и России грабят и издеваются над людьми.
Жиди-Крадуть    14.11.2019, 14:26
Оценка:  -3
Жиди-Крадуть
Зидовские выходки делят влияние на Украине и России, в то время когда Христиане убивают друг друга.
МаксимУм    14.11.2019, 14:20
Оценка:  -3
МаксимУм
Не надо за всех ветеранов расписываться! Я о Движении ветеранов Украины слышу впервые... У нас є Спілка ветеранів! А движняк это петино...
LERMI_    14.11.2019, 14:27
Оценка:  +1
LERMI_
бо ти каца.п у вас ветеранів нема, всі в цинку додому їдуть
LERMI_    14.11.2019, 14:20
Оценка:  +2
LERMI_
Питання Криму, це виключно питання часу, оскільки кримчани ще з 2015 пищать щоб їх повернули до України, то я думаю часу залишилось не багато!
LERMI_    14.11.2019, 14:18
Оценка:  +3
LERMI_
Дано пора!
LifeStriker    14.11.2019, 14:17
Оценка:  0
LifeStriker
Ветераны которые воевали против кремлевских руссо-нацо-фашистов оккупантов уже ничто для неоруссофашиста преЗЕка. Скоро преЗЕк будет развлекать шутками Яныка на росии
LERMI_    14.11.2019, 14:20
Оценка:  +1
LERMI_
Питання Криму, це виключно питання часу, оскільки кримчани ще з 2015 пищать щоб їх повернули до України, то я дума.ю часу залишилось не багато!
fire_fly    14.11.2019, 14:16
Оценка:  -3
fire_fly
Вопрос.
А те так называемые "добробаты", которые учавствовали в Первой Незалежной Украинской Гражданской Войне ГРОШИ ОТ Б,КОЛОМОЙСКОГО НЕ ПОЛУЧАЛИ?
Ответ
Получали, но они сзинули в "котлах" )) мы не они, мы за .........бл№дь, так за ЧТО ВЫ?
Что ВЫ со своими "куринными мозгами" в состоянии понять
fire_fly    14.11.2019, 14:17
Оценка:  -1
fire_fly
...за что ВЫ опять "майданите под одеялом"?
asfd0    14.11.2019, 14:14
Оценка:  -1
asfd0
Продажа земли карателей нисколечки не возмущает т.к. за это не платят. И вообще, нет капитуляции - вперёд Крым освобождать дармоеды.
YSL    14.11.2019, 14:13
Оценка:  -2
YSL
Если он не задавит нациков, они задавят его.
fire_fly    14.11.2019, 14:18
Оценка:  -3
fire_fly
Нацики БЕЗ ГРОШЕЙ - проститутки на обочине трассы )))
Хулиганка*    14.11.2019, 14:12
Оценка:  0
Хулиганка*
вытыраны, говорите только за себя, а не за весть народ. Народ на выборах сказал, что хочет мира. Беня сказал тоже самое.
fire_fly    14.11.2019, 14:24
Оценка:  0
fire_fly
Беня делает "любезность" (по польски миньет) ТЕМНЕЙШЕМУ - подавая незамысловатую ЧЕЛОБИТНУЮ через стредства СМИ.
В чем суть "Бениных опусов"?
- сохранение своего фин.полит. влияния на окраине с .....очередным разделом земель.
Украине не в состоянии обеспечить КОНТРОЛЬ,ПОРЯДОК..
fire_fly    14.11.2019, 14:28
Оценка:  -1
fire_fly
.....Украина ДОЛЖНА СТАТЬ ФЕДЕРАТИВНОЙ!
И Беня это понимает ))
И что же хочет Беня от ТЕМНЕЙШЕГО?
- разумеется, как любой из его рода, ПРЕДАТЬ ВСЕХ, НО ВЫЖИТЬ )))
Ну а Вы продолжайте майданить и воевать.
Ваше время ВЫШЛО, и не Я это сказала, это говорит БЕНЯ ))
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