Загороднюк: Россия – враг и с ней невозможны экономические отношения

Министр обороны рассказал о своем отношении к России.

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Россия – это враг Украины, с которым невозможны финансово-экономические отношения. Об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Фейсбук.

Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв – Россия. Это не “ополченцы“ или “местная милиция“, а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным при жутких событиях в Иловайске, - написал он.

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Загороднюк подчеркнул, что Украина должна соответствующим образом себя вести, если Россия является врагом:

с врагом говорят только либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов; с этой страной невозможны финансово-экономические отношения; нужно делать все, что от нас зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях.

Как Министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу, - резюмировал он.

Напомним, Министр обороны не видит угрозы вторжения на юге. Он уверен, что Украина сможет защитить себя собственными силами в случае нападения РФ.

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