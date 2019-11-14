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Загороднюк: Россия – враг и с ней невозможны экономические отношения

Комментариев: 3
Министр обороны рассказал о своем отношении к России.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Фейсбук Андрея Загороднюка

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Россия – это враг Украины, с которым невозможны финансово-экономические отношения. Об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Фейсбук.

Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв – Россия. Это не “ополченцы“ или “местная милиция“, а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным при жутких событиях в Иловайске, - написал он.

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Загороднюк подчеркнул, что Украина должна соответствующим образом себя вести, если Россия является врагом:

  1. с врагом говорят только либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов;
  2. с этой страной невозможны финансово-экономические отношения;
  3. нужно делать все, что от нас зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях.

Как Министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу, - резюмировал он.

Напомним, Министр обороны не видит угрозы вторжения на юге. Он уверен, что Украина сможет защитить себя собственными силами в случае нападения РФ.

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Теги: министр обороны, Загороднюк, Россия
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Комментариев (3)
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Антибес    14.11.2019, 14:03
Оценка:  0
Антибес
Клоун,не в твоей компетенции рассуждать кто враг,а кто нет.И тем более,клоун,не тебе решать что-то в экономическом плане.Тебе отдали приказ-выполняй.А большего от тебя не требуется.))))))
fire_fly    14.11.2019, 14:00
Оценка:  +1
fire_fly
И это правильный ответ истинного окраинца!
Взять и всё поделить, а что не делится - то и продать, как сельхоз земли, и вырученные гроши поделить!
Кто не в РАДЕ, тотс РОССИЕЙ
fire_fly    14.11.2019, 14:02
Оценка:  +1
fire_fly
написано было м/о/с/к/а/л/ь/, но "мудрый цензор" ))) за что скакали, на то и наскочили ))
Вопрос КТО ЧЕМ....кто умом, а кто и анусом )))
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