Новая власть совершает много резонансных ошибок, - Карасев

Карасев прокомментировал вызов Ляшко в прокуратуру по делу Геруса .

Политолог напомнил, что предметом спора между лидером Радикальной партии и главой энергетического комитета ВР стало возобновления импорта электроэнергии из РФ, решение о котором пролоббировал Андрей Герус. Об этом написал политолог Вадим Карасев на своей страничке в Facebook, пишет Главком.

“Предметом перепалки стало возобновление импорта российской электроэнергии в Украину. В условиях вооруженного конфликта с РФ и профиците энергогенерирующих мощностей в Украине данная идея называется абсурдной практически всеми экспертами“, - написал Карасев.



По его мнению, новая власть совершает много резонансных ошибок, одной из которых стало возобновление импорта электроэнергии из России. Карасев полагает, что власть опасается возможных акций, поэтому пытается их не допустить.



“Рейтинг постепенно обваливается. Еще совсем немного времени и агрессивно настроенное в отношении власти меньшинство превратится в не менее агрессивное большинство. Что такое разгневанная улица, может рассказать Янукович. И чтобы не допустить такого сценария, силовики (а чей на 100% человек Рябошапка вы и так знаете) уже сейчас на корню пытаются купировать малейшие проблески общественного неповиновения“, - полагает Карасев.



Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.



За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки.