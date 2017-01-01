Арахамия: "Стремным" мужем Скороход займутся органы, а ее исключат из фракции
Давид Арахамия прокомментировал скандальное выступлении "слуги" Анны Скороход. Сегодня она заявила о репрессиях власти. Арахамия подчеркнул, публичное выступление Скороход стало для него неожиданностью.
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По мнению Арахамии, гражданским мужем Анны Скороход Алексеем Алякиным должны заняться правоохранительные органы. По словам нардепа, он угрожал членам фракции. Конкретные фамилии Арахамия назвать отказался.
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"Я знал, что есть такой стремно выглядящий человек в розыске. По правоохранительным органам мы не имеем права вмешиваться, пускай они работают" – отметил он.
Арахаия пообещал, что инициирует вопрос об исключении Скороход из состава фракции.
Я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения. Зачем она нам во фракции? – подчеркнул он
Напомним, нардеп от Слуги народа расплакалась в Раде. Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.
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