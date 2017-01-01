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Арахамия: "Стремным" мужем Скороход займутся органы, а ее исключат из фракции

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По словам Давида Арахамия, гражданский муж Скороход Алякин угрожал народным депутатам.
Арахамия пояснил свою позицию по Скороход
Арахамия пояснил свою позицию по Скороход
Скрин

Давид Арахамия прокомментировал скандальное выступлении "слуги" Анны Скороход. Сегодня она заявила о репрессиях власти. Арахамия подчеркнул, публичное выступление Скороход стало для него неожиданностью.

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По мнению Арахамии, гражданским мужем Анны Скороход Алексеем Алякиным должны заняться правоохранительные органы. По словам нардепа, он угрожал членам фракции. Конкретные фамилии Арахамия назвать отказался.

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"Я знал, что есть такой стремно выглядящий человек в розыске. По правоохранительным органам мы не имеем права вмешиваться, пускай они работают" – отметил он.

Арахаия пообещал, что инициирует вопрос об исключении Скороход из состава фракции.

Я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения. Зачем она нам во фракции? – подчеркнул он

Напомним, нардеп от Слуги народа расплакалась в Раде. Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.

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Теги: Арахамия, Скороход, алякин, скандал
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