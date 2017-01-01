Арахамия: "Стремным" мужем Скороход займутся органы, а ее исключат из фракции

По словам Давида Арахамия, гражданский муж Скороход Алякин угрожал народным депутатам.

Давид Арахамия прокомментировал скандальное выступлении "слуги" Анны Скороход. Сегодня она заявила о репрессиях власти. Арахамия подчеркнул, публичное выступление Скороход стало для него неожиданностью.

Читай также: Конфликт в Слуге Народа: Беременная Скороход обвинила власть в репрессиях

По мнению Арахамии, гражданским мужем Анны Скороход Алексеем Алякиным должны заняться правоохранительные органы. По словам нардепа, он угрожал членам фракции. Конкретные фамилии Арахамия назвать отказался.

Читай также: Скороход заявила, что в “Слуге народа” не считаются с депутатами

"Я знал, что есть такой стремно выглядящий человек в розыске. По правоохранительным органам мы не имеем права вмешиваться, пускай они работают" – отметил он.

Арахаия пообещал, что инициирует вопрос об исключении Скороход из состава фракции.

Я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения. Зачем она нам во фракции? – подчеркнул он

Напомним, нардеп от Слуги народа расплакалась в Раде. Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram