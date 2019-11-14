СН не поддержала распределение средств по местным бюджетам

“Слуги” не поддержали важный закон, чем заморозили децентрализацию.

Пропрезидентская фракция “Слуга Народа” на сегодняшнем заседании в парламенте не поддержала распределение средств по местным бюджетам. Об этом сообщает Telegram-канал Zе! INSIDER.

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По информации ресурса, этим решением “слуги” заморозили процесс децентрализации и существенно ограничили местные власти в принятии решений, а также возможности общин распоряжаться своими деньгами.

В разговоре, источники из штаба СН, подтвердили что это часть подготовки к местным выборам, и подобные шаги сделаны для того что бы подмыть рейтинги местных “элит”, а так же как дополнительный рычаг давления на мэров городов, глав общин и тд, - сообщает канал.

Напомним, беременная Скороход обвинила власть в репрессиях. Скороход пригрозила, что выйдет из фракции.

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