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СН не поддержала распределение средств по местным бюджетам

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“Слуги” не поддержали важный закон, чем заморозили децентрализацию.
Результаты голосования
Результаты голосования
t.me/Ze_INSIDER

Пропрезидентская фракция “Слуга Народа” на сегодняшнем заседании в парламенте не поддержала распределение средств по местным бюджетам. Об этом сообщает Telegram-канал Zе! INSIDER.

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По информации ресурса, этим решением “слуги” заморозили процесс децентрализации и существенно ограничили местные власти в принятии решений, а также возможности общин распоряжаться своими  деньгами. 

В разговоре, источники из штаба СН, подтвердили что это часть подготовки к местным выборам, и подобные шаги сделаны для того что бы подмыть рейтинги местных “элит”, а так же как дополнительный рычаг давления на мэров  городов, глав общин и тд, - сообщает канал.

Напомним, беременная Скороход обвинила власть в репрессиях. Скороход пригрозила, что выйдет из фракции.

 

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Теги: СН, местный бюджет, Рада, голосование
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Комментариев (1)
LERMI_    14.11.2019, 14:28
Оценка:  0
LERMI_
ОЙ під.ари наслужитесь ви я бачу довго, раніше давав строк до весни, але походу і до Нового Року не пртягнуть!
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