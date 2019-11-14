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Спад уровня Азовского моря достигнет опасной отметки - ГСЧС

Комментариев: 2
Азовское море резко обмелело .
Суда предупредили о мелях под Бердянском
Суда предупредили о мелях под Бердянском
zp.dsns.gov.ua

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает экипажи морских судов о риске сеть на мель в четверг в акватории Бердянска Запорожской области из-за снижения уровня Азовского моря.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГосЧС в области.

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“С 13:00-14:00 с сохранением до конца суток 14 ноября в Бердянске ожидается спад уровня моря с достижением опасной отметки. Судно может сесть на мель“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Бердянске расположен государственный Бердянский морской торговый порт.

Как сообщалось ранее, Министерство инфраструктуры готовит пакет концессионных конкурсов в портах Мариуполь, Бердянск, Одесса и паромного комплекса в порту Черноморск.

Как сообщалось 13 ноября, в портах Украины перевалка грузов достигла рекордной отметки.

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Теги: Азовское море, мель, суда, Запорожская область
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Комментариев (2)
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ira0957    14.11.2019, 15:10
Оценка:  +1
ira0957
Придется нерабам копать новое море.
xapi3mat    14.11.2019, 15:35
Оценка:  -1
xapi3mat
НЕЕ, СКОРЕЕ РАБЫ УСТРОЯТ СЕБЕ - АРАЛЬСКОЕ МОРЕ2 - ВСЕ ДО ЧЕГО ДОТЯНУТСЯ - ИДЕТ ЛЕСОМ
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