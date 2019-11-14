Спад уровня Азовского моря достигнет опасной отметки - ГСЧС
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает экипажи морских судов о риске сеть на мель в четверг в акватории Бердянска Запорожской области из-за снижения уровня Азовского моря.
Об этом сообщила пресс-служба управления ГосЧС в области.
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“С 13:00-14:00 с сохранением до конца суток 14 ноября в Бердянске ожидается спад уровня моря с достижением опасной отметки. Судно может сесть на мель“, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Бердянске расположен государственный Бердянский морской торговый порт.
Как сообщалось ранее, Министерство инфраструктуры готовит пакет концессионных конкурсов в портах Мариуполь, Бердянск, Одесса и паромного комплекса в порту Черноморск.
Как сообщалось 13 ноября, в портах Украины перевалка грузов достигла рекордной отметки.
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