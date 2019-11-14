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В "ДНР" назвали число погибших с начала войны

Комментариев: 10
В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" с 2014 года погибло 4884 человека, из них - 81 ребенок.
В "ДНР" озвучили общее число погибших
В "ДНР" озвучили общее число погибших
svoboda.org

С начала войны на Донбассе с 2014 года в самопровозглашенной “Донецкой народной республике“ погибло 4884 человека.

Об этом сообщила в четверг, 14 ноября, “омбудсмен“ “ДНР“ Дарья Морозова, передает Интерфакс.

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В числе жертв - 81 ребенок, добавила она. По словам Морозовой, за текущий год в “ДНР“ погибло 155 человек.

Напомним, в августе в “ДНР“ заявили о серьезных потерях. Тогда сепаратисты якобы попали под прицельный обстрел из минометов калибром 120 мм в районе села Григоровка.

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Теги: погибшие, ДНР, ДНР новости, война на Донбассе
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Комментариев (12)
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Woodbrother    14.11.2019, 17:34
Оценка:  +1
Woodbrother
Там где российскиеи фашисты - там всегда смерть и разруха.
Антибес    14.11.2019, 17:32
Оценка:  -3
Антибес
Старушка Виолетта,от того что ты сразу с пяти разных ников высралась кирпичами в одной ветке,в ЛДНР не вернётся в состав нашей охреНэньки.Но ты пытайся старушка,пытайся!)))))
WTF2_eбy_в_рот    14.11.2019, 17:31
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
по данным Генпрокуратуры Украины, только в период с февраля по июль 2015 года 1-й армейский корпус ДНР уничтожил не менее 3000 украинских военных и еще 8000 ранил.
WTF2_eбy_в_рот    14.11.2019, 17:36
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
В мае 2016 года военное аналитическое агенство Международный институт стратегических исследований выпустило ежегодный отчет. Опираясь на данные о штатном вооружении частей ВСУ в 2013 и 2016 годах, аналитики пришли к выводу, что безвозвратные потери украинской армии в бронетехнике и артиллерии за
WTF2_eбy_в_рот    14.11.2019, 17:36
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
за время войны составили около 50 процентов от довоенного количества.
WTF2wtf    14.11.2019, 17:36
Оценка:  0
WTF2wtf
Наци конченое, сколько российские подразделения потеряли за 2 недели боев, когда штурмовали Дебальцево по прямому приказу президента россии сразу после подписания "минских соглашений"?
Были данные по их потерям более 1400 (200-ми) и более 3500 (300-ми) ...
Потом през РФ засекретил данные о потерях
Woodbrother    14.11.2019, 17:36
Оценка:  0
Woodbrother
Киселев вам много жирной лапши на уши накрутил. Нет в природе никаких корпусов ОРДЛО. Вы бредите.
colavova    14.11.2019, 17:16
Оценка:  0
colavova
на рассею вывезено трупов раза в два больше
WTF2wtf    14.11.2019, 17:12
Оценка:  +2
WTF2wtf
Это с учетом потерь российских армейских корпусов на Донбассе или без?
А потери российских вояк, приписанных к частям на территории РФ само собой низзя озвучивать ...
ВосставшийИзБана    14.11.2019, 16:58
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Кто у нас там обещал прятаться за спины женщин и детей?
Coюзник    14.11.2019, 16:57
Оценка:  +4
Coюзник
Ну так русский мир всегда гордится землей политой кровью
LERMI_    14.11.2019, 16:55
Оценка:  +2
LERMI_
ну так прийшов руській мір, а там де він - розруха, убогість та смерть!
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