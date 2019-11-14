В "ДНР" назвали число погибших с начала войны
В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" с 2014 года погибло 4884 человека, из них - 81 ребенок.
С начала войны на Донбассе с 2014 года в самопровозглашенной “Донецкой народной республике“ погибло 4884 человека.
Об этом сообщила в четверг, 14 ноября, “омбудсмен“ “ДНР“ Дарья Морозова, передает Интерфакс.
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В числе жертв - 81 ребенок, добавила она. По словам Морозовой, за текущий год в “ДНР“ погибло 155 человек.
Напомним, в августе в “ДНР“ заявили о серьезных потерях. Тогда сепаратисты якобы попали под прицельный обстрел из минометов калибром 120 мм в районе села Григоровка.
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