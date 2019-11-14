Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Визит пропагандиста Корчевникова в Украину: появился ответ СБУ

Комментариев: 4
СБУ прокомментировала визит российского пропагандиста.
Корчевников в Киеве
Корчевников в Киеве
facebook

Известный российский пропагандист Борис Корчевников из Россия-1, который месяц назад посетил в Киеве, сделал это законно потому, что у него истек пятилетний срок запрета на въезд в Украину. 

Читай также: Известно имя нового главреда российского оппозиционного канала “Дождь”

Об этом сказано в ответе СБУ на депутатский запрос, который опубликовал у себя  в Facebook нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко.

В ведомстве сообщили, что россиянин был под запретом на въезд с 5 сентября 2014 года на срок 5 лет. Все это время он посещал оккупированный РФ Крым с нарушением законодательства Украины. В сентябре 2019 года срок истек и его не продлили.

Читай также: Российские пропагандисты пытались спровоцировать Разумкова в Совете Европы

С той поры, говорят в СБУ, "не получали данных" о действиях Корчевникова, "которые могут причинить вред нацбезопасности".

Напомним, в Киев приехал очередной кремлевский пропагандист росСМИ. Корчевников награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” за то, что “профессионально освещал” события в Крыму.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Корчевников, РФ, СБУ, въезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    14.11.2019, 16:02
Оценка:  0
VSHIVANKA
КАК МЫ ВАС В ЭТОТ РАЗ ГОЛОВОЙ ОБ УНИТАЗ ?
Woodbrother    14.11.2019, 15:56
Оценка:  -1
Woodbrother
Почему этого кремлевского козла не арестовали ?
VSHIVANKA    14.11.2019, 16:01
Оценка:  0
VSHIVANKA
БАБУШКА , ЕГО КОЗЁЛ ТЕБЕ В РОТ НЕ ВЛЕЗЕТ.....
xapi3mat    14.11.2019, 15:52
Оценка:  0
xapi3mat
Вот это я панимаю гирой! фотка из самого жерла! из пекла прямо! с Майдана!!!
Антибес    14.11.2019, 15:50
Оценка:  0
Антибес
Гыгыгыгыгы!!!Всё по Закону,"патриоты"!Сглат ывайте!)))))
xapi3mat    14.11.2019, 15:53
Оценка:  0
xapi3mat
Гыгыгыгыгы! Купыла мама коныка - та конык бэз ногы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь