Визит пропагандиста Корчевникова в Украину: появился ответ СБУ

СБУ прокомментировала визит российского пропагандиста.

Известный российский пропагандист Борис Корчевников из Россия-1, который месяц назад посетил в Киеве, сделал это законно потому, что у него истек пятилетний срок запрета на въезд в Украину.

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Об этом сказано в ответе СБУ на депутатский запрос, который опубликовал у себя в Facebook нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко.

В ведомстве сообщили, что россиянин был под запретом на въезд с 5 сентября 2014 года на срок 5 лет. Все это время он посещал оккупированный РФ Крым с нарушением законодательства Украины. В сентябре 2019 года срок истек и его не продлили.

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С той поры, говорят в СБУ, "не получали данных" о действиях Корчевникова, "которые могут причинить вред нацбезопасности".

Напомним, в Киев приехал очередной кремлевский пропагандист росСМИ. Корчевников награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” за то, что “профессионально освещал” события в Крыму.

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