Луценко о работе в ГПУ: “Просто мальчик для битья”

Луценко признался что последнее время ходил на работу через силу.

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Экс-глава ГПУ Юрий Луценко признался, что в последний год работы в прокуратуре чувствовал себя "мальчиком для битья" и отправлялся на работу, "скрипя зубами".

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

Последний год я заставлял себя ходить на работу. Я скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ, - сознался он.

Он отметил, что не чувствовал поддержки ни от президента, но от парламента. Именно это давило на него.

Я 6 раз просил парламент продлить право заочного осуждения. И 6 раз не голосовала не только "Батькивщина", "Самопомич", но и даже БПП. Наоборот парламент принимал законы, которые связывали руки и ноги следователям, а не только прокурорам, - добавил Луценко.

Он также признался, что ощущал себя “мальчиком для битья” и понимал, что его миссия невыполнима.

Я ходил на работу, в которой уже была миссия невозможна. Без законодательной помощи генпрокурор в нашей стране - никто. Просто мальчик для битья, - сказал Луценко.

На вопрос журналиста о том, почему он держался за должность, если все было настолько плохо, он ответил:

А что - сбросить ее?

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Луценко также заявил, что считает досрочные выборы в парламент своей заслугой. По его мнению, они прошли честно в том числе благодаря тому, что он оставался на должности.

А вам не кажется, что заслуженная благодарность Авакову за честные выборы должна была быть не только Авакову? Вам не кажется, что без объективной позиции прокуратуры мы бы не провели честных и открытых выборов?... Я сжал зубы и сказал себе: я не отдам этот "окоп" тем, кто может использовать ГПУ, - заявил Луценко.

Напомним, Юрий Луценко решил уйти из политики. Бывший генпрокурор рассказал, чем займется в будущем, а также где будет жить его семья.

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