Верещук на грани увольнения с должности представителя Кабмина в Раде

Этот вопрос Верещук обсудит с премьером.

Народного депутата от пропрезидентской фракции "Слуги народа" Ирину Верещук могут уволить с должности представителя Кабинета министров в Верховной раде.

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Об этом сама Верещук рассказала в комментарии для издания РБК-Украина.

Она призналась, что узнала от третьих лиц о том, что глава Кабмина Алексей Гончарук планирует заменить ее на этой должности. Нардеп добавила, что сегодня при участии Гончарука состоится встреча, на которой обсудят вопросы ее увольнения.

Мы договорились встретиться сегодня и обсудить. Мы обсуждали ряд вопросов и договорились, что вопрос пребывания или не пребывания меня в должности обсудят позже. О времени сообщит премьер-министр, - сказала Верещук.

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Также она рассказала, что премьер может ее уволить из-за того, что она публично критиковала деятельность правительства. В частности, Верещук раскритиковала проект госбюджета, а также свою позицию относительно законопроектов.

Ну вы же видите, какая моя позиция. Я часто густо критикую позицию и видение Кабмина. Например, по бюджетному формированию. Я всегда говорила, что государственный бюджет должен быть направлен на Украину, на украинца. А мы видим разные приоритеты. К сожалению, наши мнения разнятся. К сожалению, меня не слышат, когда я говорю об этом там, за закрытыми дверями, - добавила она.

Напомним, Зеленский уволил Геруса и нашел ему замену. Зеленский освободил Геруса с должности своего представителя в Кабмине.

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