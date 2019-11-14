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Верещук на грани увольнения с должности представителя Кабмина в Раде

Комментариев: 4
Этот вопрос Верещук обсудит с премьером.
Верещук хотят уволить
Верещук хотят уволить
facebook.com/vereschuk.iryna

Народного депутата от пропрезидентской фракции "Слуги народа" Ирину Верещук могут уволить с должности представителя Кабинета министров в Верховной раде. 

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Об этом сама Верещук рассказала в комментарии для издания РБК-Украина.

Она призналась, что узнала от третьих лиц о том, что глава Кабмина Алексей Гончарук планирует заменить ее на этой должности. Нардеп добавила, что сегодня при участии Гончарука состоится встреча, на которой обсудят вопросы ее увольнения.

Мы договорились встретиться сегодня и обсудить. Мы обсуждали ряд вопросов и договорились, что вопрос пребывания или не пребывания меня в должности обсудят позже. О времени сообщит премьер-министр, - сказала Верещук.

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Также она рассказала, что премьер может ее уволить из-за того, что она публично критиковала деятельность правительства. В частности, Верещук раскритиковала проект госбюджета, а также свою позицию относительно законопроектов.

Ну вы же видите, какая моя позиция. Я часто густо критикую позицию и видение Кабмина. Например, по бюджетному формированию. Я всегда говорила, что государственный бюджет должен быть направлен на Украину, на украинца. А мы видим разные приоритеты. К сожалению, наши мнения разнятся. К сожалению, меня не слышат, когда я говорю об этом там, за закрытыми дверями, - добавила она.

Напомним, Зеленский уволил Геруса и нашел ему замену. Зеленский освободил Геруса с должности своего представителя в Кабмине.

 

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Теги: Верещук, Кабмин, увольнение, Гончарук
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Комментариев (4)
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Пролисок    14.11.2019, 17:25
Оценка:  -1
Пролисок
Ещё одна за референдумы...Шаг влево,шаг вправо...
Мыкола    14.11.2019, 16:55
Оценка:  0
Мыкола
Схидняк ! У них уже получилось . Именно для продажи украинской земли и был запущен проект под названием Зеленский !
Колишній-східняк    14.11.2019, 17:01
Оценка:  0
Колишній-східняк
Пока только в первом чтении... Но я лично считаю, что земля тоже должна быть товаром.
Колишній-східняк    14.11.2019, 16:44
Оценка:  0
Колишній-східняк
Есть такой анекдот. Старый дед некоторое время наблюдает по телевизору, как пара танцует ламбаду. Потом и говорит:
- Нет, ничего у них не получится. Пока они не лягут.
То же самое я могу сказать и о нынешней власти. И даже если лягут, то не получится.
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