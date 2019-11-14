"Скрипел зубами": Луценко признался, что ходил в ГПУ как на каторгу

Также бывшему прокурору не понравилось, что новая власть выразила благодарность за честные выборы только главе МВД Арсену Авакову.

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко признался, что со времени инаугурации Владимира Зеленского заставлял себя ходить на работу, но и раньше чувствовал себя некомфортно на своей должности, пишет 14 ноября УП.

Последний год я заставлял себя ходить на работу. Я скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ - сказал Луценко

Читай также: Луценко о работе в ГПУ: “Просто мальчик для битья” Я 6 раз просил парламент продлить право заочного осуждения. И 6 раз не голосовала не только Батькивщина, Самопомич, но и даже БПП. Наоборот парламент принимал законы, которые связывали руки и ноги следователям, а не только прокурорам.

Я ходил на работу, в которой уже была миссия невозможна. Без законодательной помощи генпрокурор в нашей стране – никто. Просто мальчик для битья...С мая этого года я ходил на работу, заставляя себя“, - сообщил Луценко.

Также политику не понравилось, что новая власть выразила благодарность за честные выборы только главе МВД Арсену Авакову.

Читай также: Луценко произнесла речь в Раде и сложила мандат “А вам не кажется, что заслуженная благодарность Авакову за честные выборы должна была быть не только Авакову? Вам не кажется, что без объективной позиции прокуратуры мы бы не провели честных и открытых выборов?“, – отметил он.

“Я сжал зубы и сказал себе: я не отдам этот “окоп“ тем, кто может использовать ГПУ“, – сказал бывший генпрокурор.