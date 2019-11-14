"Скрипел зубами": Луценко признался, что ходил в ГПУ как на каторгу
Последний год я заставлял себя ходить на работу. Я скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ - сказал Луценко
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Я 6 раз просил парламент продлить право заочного осуждения. И 6 раз не голосовала не только Батькивщина, Самопомич, но и даже БПП. Наоборот парламент принимал законы, которые связывали руки и ноги следователям, а не только прокурорам.
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“А вам не кажется, что заслуженная благодарность Авакову за честные выборы должна была быть не только Авакову? Вам не кажется, что без объективной позиции прокуратуры мы бы не провели честных и открытых выборов?“, – отметил он.
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Как сообщалось, Луценко прокомментировал отказ жены Ирины от мандата.
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