Одессит лез по балконам высотки и напал на полицейского с топором
В Одессе на Люстдорфской дороге неадекватный 28-летний парень утром 14 ноября устроил экстримальные трюки на балконе шестого этажа девятиэтажки.
Об этом сообщает Думская.
“Мужчина перемещался по карнизу между балконами и выкрикивал бессвязные требования“, - говорится в сообщении.
Читай также: Долго не приносили заказ: Клиент с топором ворвался в ресторан в Харькове
Через некоторое время полиции удалось несколько успокоить трюкача и заставить открыть дверь квартиры. Дома он встретил копов с топором. К требованию бросить орудие он не прислушался, поэтому полицейские применили силу и надели на дебошира наручники.
В настоящее время полиция передала молодого человека бригаде скорой помощи.
Как сообщалось 9 октября, в Одессе мужчина с топором напал на любовника бывшей девушки и ее брата.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Так полицейский с топором или псих?