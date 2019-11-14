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Одессит лез по балконам высотки и напал на полицейского с топором

Комментариев: 1
Полицейские применили силу и задержали дебошира.
Одессит лез по балконам высотки и напал на полицейского с топором
© dumskaya.net
Фото 1/5
  • Полиция задержала неадеквата
  • Полиция задержала неадеквата
  • Полиция задержала неадеквата
  • Полиция задержала неадеквата
  • Полиция задержала неадеквата
Одессит лез по балконам высотки и напал на полицейского с топором
Полиция задержала неадеквата
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В Одессе на Люстдорфской дороге неадекватный 28-летний парень утром 14 ноября устроил экстримальные трюки на балконе шестого этажа девятиэтажки.

Об этом сообщает Думская.

“Мужчина перемещался по карнизу между балконами и выкрикивал бессвязные требования“, - говорится в сообщении.

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Через некоторое время полиции удалось несколько успокоить трюкача и заставить открыть дверь квартиры. Дома он встретил копов с топором. К требованию бросить орудие он не прислушался, поэтому полицейские применили силу и надели на дебошира наручники.

В настоящее время полиция передала молодого человека бригаде скорой помощи.

Как сообщалось 9 октября, в Одессе мужчина с топором напал на любовника бывшей девушки и ее брата.

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Теги: топор, Одесса, сумасшедший
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    14.11.2019, 16:50
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Казнить нельзя помиловать.

Так полицейский с топором или псих?
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