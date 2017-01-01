Киевсовет решил, что делать с "домами Войцеховского"

Горсовет принял детальный план территории, который позволяет завершить строительство уже начатых объектов, а также предусматривает зеленые зоны и социальную инфраструктуру.

Киевский горсовет принял решение об утверждении детального плана территории в пределах улиц Оноре де Бальзака, Градинской и Радунской в Деснянском районе. Об этом сообщает Укринформ в четверг, 14 ноября.

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Соответствующее решение поддержали 63 депутата Киевсовета. Как отмечается в проекте решения, целью разработки детального плана является поиск оптимального решения относительно достройки жилого комплекса Перспектива.

"Этот ДПТ имеет только социальный характер. Хочу всех заверить, что принятие этого ДПТ делает невозможным, кроме достройки этого дома, любой застройки в этом микрорайоне, в пределах этих улиц. У нас появляется три сквера, у нас появляется возможность построить новый современный на 250 мест детский сад, реконструировать школу", - рассказал заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп и добавил, что этот ДПТ разрабатывается с 2015 года.

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В проекте предусмотрено завершить строительство жилого комплекса Перспектива на ул. Драйзера, 40, с реконструкцией общеобразовательной школы № 321, строительством детского сада и стадиона.

На сегодняшний день жилой комплекс Перспектива (так называемые «дома Войцеховского» на Троещине) имеет четыре секции: две заселены, в третьей построен монолит, а четвертая построена частично. Главной проблемой достройки ЖК было отсутствие утвержденного детального плана территории.

Напомним, что ранее в Киеве возобновились попытки застроить парк Малышко. В парке начали устанавливать столбы, чтобы оградить зону застройки на месте зеленой зоны. Против застройки вышли около 50 местных жителей, но полиция защищает застройщика и утверждает, что все якобы законно, а документы проверены.

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