Разрушительный вариант для Украины, - Тимошенко прокомментировала импорт электроэнергии из РФ

Существенный рост импорта электроэнергии из РФ уничтожит отечественную энергетику, его надо останавливать. Об этом заявила лидер фракции “Батькивщина“ Юлия Тимошенко, передает “Главком“.

“Это абсолютно разрушительный вариант для Украины. Потому что мы обеспечены производством своей электроэнергии практически вдвое больше, чем мы ее потребляем. То есть, мы имеем полностью свои мощности для обеспечения на 100% украинской электроэнергией. И могу сказать, если при этом факт, что мы обеспечены электроэнергией, начинают импортировать российскую электроэнергию, это означает, что у нас без работы останутся шахтеры, атомщики, энергетики и практически мы потеряем наши мощности, потеряем рабочие места для украинцев, потеряем по сути средний класс нашей страны“, - сказала Тимошенко.

Она отметила, что решение о возобновлении импорта тока с РФ является лоббистским и противоречит национальным интересам, и его нужно как можно быстрее отменять.

“Это решение, на мой взгляд, является чисто лоббистским. Оно является против национальных интересов Украины. И его надо как можно быстрее останавливать“, - отметила Тимошенко.

Напомним, с 1 октября благодаря “поправке Геруса“ началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут.