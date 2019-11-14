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Мужа Скороход задержали: Подробности

Комментариев: 3
Алякина задержали утром, 14 ноября, в связи с розыском в РФ.
Карта Алякина в базе розыска Интерпол
Карта Алякина в базе розыска Интерпол
УП

Гражданского мужа Анны Скороход Алексея Алякина сегодня, 14 ноября, задержали правоохранительные органы. Об этом УП рассказал адвокат Сергей Тарасюк.

По словам адвоката, Алякин был объявлен в розыск властями РФ в прошлом году.

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"В 10:00 утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской Алякин задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции. Он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки. Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом" - подчеркнул Тарасюк. 

  • Алякин - лицо без гражданства

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В 2018 году Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, пока Алякин является лицом без гражданства.

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Справка: В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

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Напомним, Скороход заявила, что в “Слуге народа” не считаются с депутатами. Анна Скороход вопреки запрету фракции пришла на эфир 112 канала.

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Теги: Анна Скороход, алексей алякин, задержание, Сергей Тарасюк
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Комментариев (3)
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Пролисок    14.11.2019, 17:23
Оценка:  -2
Пролисок
Вот вам и начало абвера.Украинского.Шаг вправо,шаг влево..
WTF2wtf    14.11.2019, 17:13
Оценка:  0
WTF2wtf
Чувак теперь без гражданства ...
LERMI_    14.11.2019, 17:11
Оценка:  -1
LERMI_
так Клоуни боряться з неслухняними! Впевнений. що на більшість слуг є компромат та важилі, щоб на них натиснути, іудеї полюбасу все продумали
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