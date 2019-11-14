Мужа Скороход задержали: Подробности

Алякина задержали утром, 14 ноября, в связи с розыском в РФ.

Гражданского мужа Анны Скороход Алексея Алякина сегодня, 14 ноября, задержали правоохранительные органы. Об этом УП рассказал адвокат Сергей Тарасюк.

По словам адвоката, Алякин был объявлен в розыск властями РФ в прошлом году.

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"В 10:00 утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской Алякин задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции. Он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки. Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом" - подчеркнул Тарасюк.

Алякин - лицо без гражданства

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В 2018 году Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, пока Алякин является лицом без гражданства.

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Справка: В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

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Напомним, Скороход заявила, что в “Слуге народа” не считаются с депутатами. Анна Скороход вопреки запрету фракции пришла на эфир 112 канала.

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