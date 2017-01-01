Оккупанты во время обстрела уничтожили жилой дом под Авдеевкой

При обстреле двухэтажный дом загорелся и был уничтожен дотла.

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Российско-оккупационные войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры вблизи Авдеевки в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Как сообщается, в четверг, 14 ноября, около 15-ти часов дня боевики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных вблизи Камянки в Донецкой области.

Тогда же оккупанты обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в дачном поселке “Акация“. В результате обстрела произошел пожар в жилом двухэтажном доме. Дом был полностью уничтожен огнем.

Оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения, - отметили в штабе.

Напомним, опубликованы новые улики причастности Кремля к гибели МН17. Международные следователи показали, что Россия напрямую руководит боевиками Донбасса.

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