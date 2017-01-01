Полицейский стрелял в метро Харькова сразу из двух пистолетов

У правоохранителя изъяли табельное оружие, а также собственный револьвер, на который он имел разрешение.

Сотрудник сектора патрульной полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области, который ночью 12 ноября во время пребывания на службе устроил стрельбу на станции метро Научная, имел при себе два пистолета - табельное оружие и личное.

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Об этом рассказал Укринформу пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Александр Билка.

У задержанного изъяли табельное оружие, а также собственный револьвер, на который имел при себе разрешение. По данным следствия, полицейский осуществлял выстрелы из обоих пистолетов. Оружие направили на экспертизу, - рассказал Билка.

Напомним, в Николаеве подросток принес в школу пистолет и выстрелил в одноклассника. Мальчик выжил, но получил травму.

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