Рябошапка рассказал, давят ли на него по делу Burisma

Прокурор, который ранее вел дело компании не прошел переаттестацию и будет уволен. Сейчас проходит аудит расследования.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ни президент Владимир Зеленский, ни иностранные политики не оказывают на него давления в деле Burisma. Об этом он сказал в интервью Настоящему времени, которое было опубликовано в четверг, 14 ноября.

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Генпрокурор рассказал, что в данный момент проводится аудит многих дел, в том числе есть одно производство по Burisma, оказавшееся в центре расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. Дело, по словам генпрокурора, насчитывает несколько тысяч томов. Поэтому его проверка займет не один месяц. Фигурирует ли в этом производстве Хантер Байден, сын возможного соперника Трампа на президентских выборах в США в 2020 году Джозефа Байдена, Рябошапка говорить отказался.

В то же время, по словам генпрокурора, решение о возможном включении Хантера Байдена в дело принимал прокурор Константин Кулик, который не пришел на аттестацию сотрудников ГПУ и будет уволен: "закон не оставляет нам другого пути", - сказал генпрокурор.

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Он подчеркнул, что дело Burisma будет вести новый прокурор, "у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе".

Также Рябошапка сказал, что представители США, официально или неофициально, к нему не обращались, ответов или содействия по делу Burisma не просили.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

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