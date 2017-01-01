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Рябошапка рассказал, давят ли на него по делу Burisma

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Прокурор, который ранее вел дело компании не прошел переаттестацию и будет уволен. Сейчас проходит аудит расследования.
Руслан Рябошапка прокомментировал дело Burisma
Руслан Рябошапка прокомментировал дело Burisma
rbc.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ни президент Владимир Зеленский, ни иностранные политики не оказывают на него давления в деле Burisma. Об этом он сказал в интервью Настоящему времени, которое было опубликовано в четверг, 14 ноября.

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Генпрокурор рассказал, что в данный момент проводится аудит многих дел, в том числе есть одно производство по Burisma, оказавшееся в центре расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. Дело, по словам генпрокурора, насчитывает несколько тысяч томов. Поэтому его проверка займет не один месяц. Фигурирует ли в этом производстве Хантер Байден, сын возможного соперника Трампа на президентских выборах в США в 2020 году Джозефа Байдена, Рябошапка говорить отказался.

В то же время, по словам генпрокурора, решение о возможном включении Хантера Байдена в дело принимал прокурор Константин Кулик, который не пришел на аттестацию сотрудников ГПУ и будет уволен: "закон не оставляет нам другого пути", - сказал генпрокурор.

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Он подчеркнул, что дело Burisma будет вести новый прокурор, "у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе".

Также Рябошапка сказал, что представители США, официально или неофициально, к нему не обращались, ответов или содействия по делу Burisma не просили.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

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Теги: Украина-США, ГПУ, расследование, Burisma, Руслан Рябошапка
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